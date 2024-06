Lisa BLACKPINK tái xuất với "thời đại" solo mới: Mở kênh TikTok, kết hợp Rosalía?

HHT - Sau era của "LALISA", Lisa có nhiều động thái cho thấy sắp trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm cá nhân mới. Ngoài thông báo chính thức, fan còn soi ra dấu hiệu về một đợt tái xuất kết hợp của Lisa với dàn nghệ sĩ quốc tế đình đám.

Mới đây, Lisa đăng thông báo "coming soon", báo trước về một dự án sắp được công bố. Cùng với các từ khóa như "pre-save on Spotify", "pre-add on Apple Music", chắc chắn điều Lisa sắp tuyên bố chính là sản phẩm âm nhạc mới.

Như vậy, sau 3 năm kể từ màn ra mắt solo chấn động cùng LALISA, nàng út của BLACKPINK đã sẵn sàng mở ra era (thời đại) mới cho sự nghiệp âm nhạc cá nhân. Giám đốc chiến lược digital cấp cao của LLOUD - công ty riêng của Lisa cũng chia sẻ lại thông báo trên bằng Story Instagram và tag một loạt người.

Một trong những tài khoản đáng chú ý là của Chris Heezy Hurtt - người đứng sau phần hình ảnh cho album SOS của SZA, tức là Chris sẽ góp công trong hiệu ứng hình ảnh ở sản phẩm sắp tới của Lisa. Màn kết hợp này bất ngờ nhưng không lạ, bởi anh là motion design director của RCA Records - hãng thu mà LLOUD đã xác nhận hợp tác.

Ngoài ra, nhà sản xuất Ryan Tedder - người góp công trong nhiều bản hit như Angels Like You, Sucker, Bet You Wanna, Welcome To New York... cũng chia sẻ hình ảnh thông báo "coming soon" của Lisa.

Cùng ngày, Lisa đã "mở hàng" kênh TikTok cá nhân bằng một chiếc video phô dáng "chấn động". Chỉ mất khoảng 5 giờ để video này vượt 7,5 triệu lượt xem và lượt tương tác vẫn không ngừng tăng chóng mặt. Tài khoản TikTok này đã được fan phát hiện từ 3 ngày trước, có sẵn tick xanh và cài chế độ riêng tư.

Vào khoảng giữa tháng 5, fanbase lớn của Rosalía đăng trạng thái với những icon ẩn ý được cho là nữ ca sĩ người Tây Ban Nha sẽ góp giọng trong ca khúc của Lisa. Thời điểm phát hành được đồn là vào tháng 9 năm nay. Lisa từng nói rằng Rosalía là người cô muốn hợp tác trong sản phẩm cá nhân của mình. Kết hợp với thông báo trở lại vừa công bố, người hâm mộ toàn cầu có thêm cơ sở hy vọng tin đồn trên là thật.

Đây là sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của Lisa phát hành sau khi rời YG Ent, cũng là đầu tiên kể từ khi lập LLOUD. Khán giả toàn cầu đều chờ đợi Lisa mở ra thành tựu mới sau thành công của LALISA và MONEY.