Live concert "Sóng 25" gây tranh cãi nhưng vẫn tạo cơn sốt săn vé

HHT - Mặc dù gây tranh cãi về giá vé và thời gian bán vé gấp rút, nhưng Sóng 25 Live Concert vẫn khiến khán giả phải khó khăn săn lùng vé.

Lần đầu tiên, chương trình đón mừng năm mới - Sóngtổ chức một concert hoành tráng. Không để khán giả xem qua màn ảnh nhỏ như mọi năm mà Sóng 25 tạo cơ hội cho khán giả trực tiếp hòa mình vào không khí sôi động cùng dàn nghệ sĩ đình đám từ nhiều chương trình. Điều này khiến fan cực kỳ hào hứng và mong chờ những thông tin tiếp theo về đêm nhạc Sóng 25.

Thế nhưng, ngay khi Sóng 25 công bố giá vé, chương trình đã nhận nhiều tranh cãi. Mức giá từ 2,5 triệu đến 10 triệu đồng khiến nhiều khán giảchoáng váng. Trong khi đó concert Anh Trai “Say Hi” - một chương trình cùng đơn vị sản xuất với Sóng - có giá vé hợp lý hơn (từ hàng trăm đến hàng triệu).

Hơn nữa, việc chọn ngày tổ chức vào giữa tuần, cụ thể là thứ 4, khiến không ít fan của các nghệ sĩ tiếc nuối. Nhiều người cho rằng lựa chọn ngày này là bất hợp lý. Đa số khán giả vẫn phải đi học và đi làm, đặc biệt là những bạn trẻ đang trong độ tuổi học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, sự vội vàng của đơn vị tổ chức khi phải "chạy KPI cuối năm" khiến fan bất lực vì "quá nhanh, quá nguy hiểm". Chỉ một ngày sau khi có tin đồn về live concert được úp mở thì sang hôm sau, sơ đồ giá vé đã nhanh chóng được công bố.

Nhiều fan muốn cân nhắc lựa chọn hạng vé phù hợp và sắp xếp thời gian nhưng lại lo sợ vé sẽ "sold out" vì số lượng có hạn (quy mô trong nhà triễn lãm). Điều đó khiến khán giả cảm thấy chương trình phải quyết định vội vàng để thực hiện và không có đủ thời gian chuẩn bị.

Tuy có nhiều bất cập nhưng phần đông khán giả vẫn quyết tâm săn vé. Bởi Sóng 25 quy tụ dàn line-up (danh sách khách mời tham dự) với nhiều nghệ sĩ lớn, đặc biệt là sự kết hợp giữa ba show truyền hình đình đám trong năm như Anh Trai "Say Hi", Our Songvà Rap Việt.

Chỉ trong một đêm live concert, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều màn biểu diễn từ các nghệ sĩ đình đám xuất hiện trên cùng một sân khấu lớn. Hơn thế, Sóng vốn đã xây dựng hình ảnh một chương trình truyền thống, phát sóng vào dịp Tết và đã được khán giả đón xem nhiều năm qua.