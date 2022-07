Lizzo nhắn nhủ qua album mới: "Nếu không yêu chính mình thì làm sao có thể yêu những thứ khác"

HHT - Thông qua các ca khúc trong album "Special", Lizzo hy vọng "một ngày của mọi người sẽ tốt hơn một chút, tràn ngập tình yêu hơn một chút sau khi nghe album này".

Bắt đầu thu âm từ năm 2018, Lizzo mất gần 4 năm để hoàn thành album Special. Chia sẻ về sự trở lại này, Lizzo khuyến khích mọi người bày tỏ tình yêu thương. Tình yêu được khai thác từ những đối tượng gia đình, người thân, bạn bè nhưng đặc biệt hơn hết là bản thân. Special là album nhằm tôn vinh giá trị của chính mình với phương châm: "Nếu không yêu chính mình thì làm sao có thể yêu những thứ khác".

Chủ nhân bản hit Truth Hurts đã viết khoảng 170 bài hát cho dự án Special trong suốt 4 năm và đã chọn ra 12 bài hát tâm đắc nhất thuộc các thể loại Funk Pop, Disco và một chút R&B/ Hip-Hop. Cùng sự hỗ trợ đến từ các nhà sản xuất danh tiếng như Terrace Martin, Mark Ronson, Ricky Reed hay Benny Blanco… Lizzo giữ vị trí đồng sáng tác tất cả các ca khúc trong album lần này.

Cô nàng chia sẻ: “Đây là một trong những dự án công phu, độc đáo và ngầu nhất mà tôi từng thực hiện. Tôi mong rằng "Special" sẽ là một trong những tác phẩm có ích cho công chúng. Tất cả những gì tôi muốn làm là dùng âm nhạc để giúp đỡ mọi người”.

Âm nhạc của Special hướng đến người nghe ở nhiều độ tuổi. Nhiều giai điệu đậm chất Disco của thập niên 70 và Synthpop những năm 80 được đưa vào và được nhào nặn bởi những nhà sản xuất đình đám của làng nhạc Pop như Max Martin (2 Be Loved) và Mark Ronson (Break Up Twice). Nếu là “fan cứng” của âm nhạc thế kỷ trước thì Special sẽ khiến bạn liên tưởng đến các huyền thoại Michael Jackson, Lionel Richie, Lauryn Hill.

Ngoài những giai điệu bùng nổ, Special cũng có những phút lắng đọng như trong Naked và If You Love Me. Album "chốt sổ" bằng ca khúc Yellow nhưng được đặt tên là Coldplay dựa theo tên của ban nhạc đình đám này. Thông qua các ca khúc trong Special, Lizzo hy vọng “một ngày của mọi người sẽ tốt hơn một chút, tràn ngập tình yêu hơn một chút sau khi nghe album này”.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1988 đã có một năm vô cùng thành công với đĩa đơn About Damn Time trên mọi mặt trận âm nhạc. Bài hát đang giữ ngôi vị á quân trên BXH Billboard Hot 100 tuần này.