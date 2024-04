Mới nhất về "Wednesday" mùa 2: Wednesday vẫn "độc thân", có Hiệu trưởng mới?

HHT - Một số thông tin mới được cập nhật từ phim trường “Wednesday” mùa 2 khiến các fan vô cùng phấn khích. Diễn viên mới cho những nhân vật thú vị mới, và hứa hẹn “nâng cấp” nội dung hơn hẳn so với mùa đầu tiên.

Mới đây, hai cái tên mới toanh vừa được bổ sung vào dàn diễn viên của Wednesday mùa 2 khiến các fan “Chị Tư” vô cùng phấn khích. Động thái này cho thấy quá trình sản xuất mùa 2 đã sẵn sàng và những gương mặt mới đều đảm bảo cho chất lượng bộ phim được nâng tầm.

Nữ diễn viên Thandiwe Newton (tên cũ: Thandie Newton) sẽ là một trong những gương mặt mới của Wednesday mùa 2. Cô là ngôi sao của nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh như The Slap, Big Mouth, Rogue, Westword, Crash, Beloved, The Pursuit of Happyness… Thandiwe Newton đã nhận được ba đề cử Emmy cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và giành được giải thưởng này vào năm 2018.

Bên cạnh Thandiwe Newton, Wednesday mùa 2 sẽ thêm một gương mặt mới nữa là nam diễn viên rất nổi tiếng Steve Buscemi, ngôi sao của nhiều phim chính kịch lẫn hài kịch. Steve Buscemi tỏa sáng với nhiều tác phẩm như Reservoir Dogs, Fargo, The Death of Stalin, Boardwalk Empire, Miracle Workers… Anh đã tám lần được đề cử giải Emmy, và giành được giải thưởng này vào năm 2016.

Bổ sung những ngôi sao của giải Emmy vào mùa 2 cho thấy nhà sản xuất Wednesday quyết “nâng cấp” bộ phim hơn so với mùa đầu tiên. Nhân vật mà Thandiwe Newton và Steve Buscemi sẽ đảm nhận trong mùa 2 vẫn đang được giữ kín. Một số nguồn tin cho biết Steve Buscemi sẽ trở thành Hiệu trưởng mới của Học viện Nevermore, tuy nhiên nam diễn viên lẫn nhà sản xuất Wednesday không bình luận gì về thông tin này.

Bên cạnh các diễn viên mới, nhiều khán giả thắc mắc khả năng trở lại của một số gương mặt quen thuộc từ mùa 1 của Wednesday. Sau khi vướng phải bê bối phân biệt chủng tộc và quấy rối, nam diễn viên Percy Hynes White - thủ vai Xavier Thorpe có được trở lại mùa 2 hay không vẫn chưa được công bố. Trong mùa 1, Xavier có tình cảm với Wednesday và trong tập cuối mối quan hệ giữa cả hai đã "mềm mỏng" hơn.

Thông tin về nội dung của Wednesday mùa 2 được hé lộ rất ít. Một số thông tin từ nhà sản xuất ám chỉ rằng có thể sẽ có nhiều thành viên trong gia đình Addams xuất hiện hơn trong mùa 2. Nữ diễn viên chính Jenna Ortega - đảm nhận vai Wednesday Addams - gợi ý rằng mùa phim sắp tới sẽ có nhiều cảnh hành động hơn và mang chất điện ảnh hơn, khi mỗi tập phim sẽ có cảm giác giống như một bộ phim nhỏ.

Cá nhân Jenna Ortega muốn thấy Wednesday “đen tối” hơn, tiếp tục phát triển thành một nhân vật theo dòng phản anh hùng (anti-hero) thay vì là kiểu mẫu anh hùng điển hình. Về chuyện "tim mạch", Jenna gợi ý Wednesday có thể có crush mới cũng được.

Mùa 1 Wednesday ra mắt vào tháng 11/2022 đã ngay lập tức trở thành một cú nổ lớn, là một trong những bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix. Wednesday cũng thắng 4 giải Emmy trong tổng số 12 đề cử. Sau khi gặp trì hoãn do ảnh hưởng của cuộc đình công kép của các nhà biên kịch và diễn viên diễn ra tại Hollywood vào năm 2023, Wednesday mùa 2 được cho là sẽ bắt đầu khởi quay tại Ireland cuối tháng 4 này.