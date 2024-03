Lizzo thông báo giải nghệ: Giọt nước tràn ly sau nhiều năm bị miệt thị ngoại hình

HHT - Nhá hàng tập 8 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) cho thấy Baek Hyun Woo sẽ tiếp tục lành ít dữ nhiều. Anh đã nghi ngờ Yoon Eun Sung có gì đáng nghi, nhưng có kịp phát giác mục tiêu tống cả nhà họ Hong vào tù và chiếm đoạt Queens của hắn?

HHT - Những tình tiết hiện tại cho thấy phe phản diện của "Queen of Tears" đều có sự liên kết với nhau. Yoon Eun Sung có khả năng là con trai của Moh Seul Hee. Dựa vào phản ứng của Cheon Da Hye, khán giả có đặt "ngôi sao hi vọng" rằng cô sẽ đổi phe để giúp Hong Hae In và Baek Hyun Woo?