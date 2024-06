Lộ diện dàn diễn giả Thử Thách Kim Cương 2024: Dược Sĩ Tiến, Phạm Quỳnh Anh, Mlee

HHT - Thử Thách Kim Cương - cuộc thi giúp teen “gói mang về” vô vàn kỹ năng trở thành “thủ lĩnh toàn năng” trong lĩnh vực Báo chí - Truyền thông đang nóng hơn bao giờ hết với dàn diễn giả sở hữu profile “siêu to khổng lồ”.

Buổi học đầu tiên: TikToker nổi tiếng đổ bộ,

học quay dựng từ chuyên gia xịn đét

Đến với buổi đầu tiên của vòng Huấn luyện, các thí sinh sẽ được gặp gỡ bộ ba Nhà sáng tạo nội dung (content creator) siêu hot trên TikTok là anh Đức Anh Phạm, chị Happy Hidari và anh Nem Phạm tại lớp học “Kỹ năng khai thác và sáng tạo nội dung thu hút”.

Nổi tiếng từ các video triệu view về các chủ đề bullet journal, tips học tập và vẽ tranh đáng yêu, chị Happy Hidari (Huỳnh Dạ Lý) đến để chia sẻ “bí kíp gia truyền” tạo nên các nội dung siêu “dính”. Nói nhỏ với bạn, chị Hidari cũng chính là người đạt Grand Prize (Giải Nhất) Cống hiến cho mảng Nội dung #Gocsangtao #LearnOnTikTok năm 2022, Top 10 TikTok Master 2022 bảng #LearnOnTikTok.

Nếu biết đến series nổi tiếng “Đột nhập nhà sao Việt”, hẳn bạn sẽ không còn xa lạ với anh Đức Anh Phạm - “người quen” của cả showbizViệt. Năm 2019, anh làm việc tại TikTok Vietnam với vai trò Quản lý nội dung và Vận hành. Đức Anh hiện là một trong những TikToker nổi tiếng nhất Việt Nam với hơn 6,4 triệu followers. Đến hiện tại, anh có vô vàn video triệu view nhờ vào những bí kíp “chưa biết”, cùng khám phá ngay tại lớp học của Thử Thách Kim Cương nha!

Với kênh TikTok 1,4 triệu followers, anh Nem Phạm là một TikToker có đa dạng nội dung từ đời sống, du lịch, ẩm thực và cả các video đu trend triệu view. Với phong cách truyền tải nội dung gần gũi, anh còn nổi tiếng với những video POV đời sống gia đình, bạn bè, học tập hài hước. Bên cạnh đó, anh cũng “lấn sân” sang các lĩnh vực khác như tham gia nhiều bộ phim ngắn.

Vậy đâu là công thức sáng tạo nội dung hài hước mà không bị “nhạt fine” giữa rừng content creator TikTok? Tất cả sẽ được các anh chị bật mí tại Thử Thách Kim Cương.

Các thí sinh còn được học kỹ năng quay dựng clip bằng điện thoại do anh Phùng Huỳnh Vũ Quân (Giảng viên Hướng Nghiệp Á Âu) hiện đang là Giám đốc điều hành công ty iTrending Agency đứng lớp. Với chủ đề “Short video: short sao cho hot”, teen sẽ trở thành nhà sáng tạo nội dung thần sầu với những video “nét căng”. Sau phần lý thuyết, các đội sẽ được thực chiến ngay những kỹ năng đã học thông qua bài tập do diễn giả trực tiếp đưa ra cùng những phần quà chất lượng.

Buổi học thứ hai: Xây dựng thương hiệu cá nhân

và nhãn hàng, khám phá bí mật thủ lĩnh toàn năng

Để trở thành nhà sáng tạo nội dung “đa zi năng” trong thời đại số đúng với chủ đề của cuộc thi là “Thủ lĩnh toàn năng”, teen chắc chắn sẽ không thể bỏ qua lớp học “Xây dựng thương hiệu cá nhân” được đứng lớp bởi chị Thục Phương (Chủ kênh TikTok Roomie Study 580K followers).

Xuất phát là cựu học sinh chuyên Anh THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), chị đã thành lập kênh Roomie Study - một kênh học tiếng Anh kiểu mới, được kết hợp từ phương pháp dạy tiếng Anh bằng sơ đồ trực quan và sở thích cá nhân là bullet journal. Kênh đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, nhờ đó, chị trở thành founder Trung tâm tiếng Anh Roomie Study. Thành công đến từ cách xây dựng thương hiệu cá nhân, khiến cho bạn trẻ nên đặc biệt, độc nhất như thế nào, mời vào vòng Huấn luyện nha!

Trở thành các thủ lĩnh tương lai trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, teen sẽ làm việc với rất nhiều đơn vị, đối tác và nhãn hàng khác nhau. Vậy làm thế nào để “đọc vị” nhãn hàng, nắm được yêu cầu và giúp họ xây dựng thương hiệu nhãn hàng hiệu quả?

Từ những kiến thức đến từ trải nghiệm thực tiễn, chị Ngô Nữ Huyền Trang (Trưởng phòng Phát triển Bền vững và Truyền thông Suntory PepsiCo Việt Nam) sẽ giúp teen định hình được tác phong khi làm việc với nhãn hàng, cách nhận brief và tìm hiểu cách một nhãn hàng xây dựng thương hiệu ra sao.

Được nhiều bạn trẻ yêu mến bởi sự đa tài, từ ca sĩ, người mẫu đến diễn viên, chị MLee chính là khách mời đặc biệt xuất hiện tại vòng Huấn luyện của Thử Thách Kim Cương! Để trở thành “Thủ lĩnh toàn năng” - chủ đề chính của cuộc thi năm nay, teen cần trau dồi các bí quyết quản lý, kết nối thành viên trong đội nhóm như thế cho hiệu quả. Đó sẽ là những bí thuật mà bạn sẽ được chị MLee bật mí tại lớp học “Bí mật thủ lĩnh”.

Buổi học thứ ba: Nghệ thuật kể chuyện,

lãnh đạo toàn năng sao cho “nghệ cả củ”

Nghệ thuật kể chuyện (Storytelling) trong sáng tạo nội dung cũng là lớp học siêu hot của Thử Thách Kim Cương. Teen sẽ được hướng dẫn chi tiết bởi chị Mai Hà (Th.S Tâm lý học London School of Economics and Political Science, Anh) cách kể chuyện sao cho thật thu hút, hấp dẫn mà khiến ai nghe cũng “ồ quao”. Kỹ thuật này sẽ giúp cho bạn trở thành nhà sáng tạo nội dung cực xịn, không lo bị thiếu content hay bí ý khi làm nội dung truyền thông đến công chúng.

Một thủ lĩnh toàn năng sẽ còn biết cách quản lý cá nhân và tập thể. Lớp học “Nghệ thuật lãnh đạo cá nhân và đội nhóm” được dẫn dắt bởi chị Bành Phạm Ngọc Vân (Giám đốc Thị trường Việt Nam - Cơ quan giáo dục New Zealand). Với kinh nghiệm hỗ trợ các cơ sở đào tạo, viện, trường của New Zealand thực hiện chiến lược marketing, thiết lập quan hệ hợp tác với sở ban ngành tại Việt Nam, chị Ngọc Vân sẽ giúp bạn quản lý và cân bằng tốt kỹ năng lãnh đạo thật tuyệt vời!

Buổi học cuối cùng: Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh

giao bài tập thực chiến, Dược sĩ Tiến “chốt show”

Trở thành một thủ lĩnh toàn năng, một nhà sáng tạo nội dung hay một nhà báo tương lai, kỹ năng phỏng vấn chính là chìa khóa giúp teen “ăn điểm” kết nối với mọi người. Nhiều năm làm việc tại báo Hoa Học Trò và là Thư ký tòa soạn báo Thiên Thần Nhỏ, anh Nguyễn Tuấn Đức chính là phóng viên, biên tập viên dày dặn kinh nghiệm giúp bạn trau dồi kỹ năng trên. Anh sẽ hướng dẫn cách để tiếp cận, kết nối với nhân vật, cách soạn và đặt câu hỏi thật khéo léo để khai thác thông tin. Từ đó, không chỉ có nhiều mối quan hệ chất lượng, teen còn có cơ hội gây ấn tượng với các đối tác, đơn vị mình sẽ làm việc trong tương lai.

“Nóng hôi hổi” tại ngay chính Thử Thách Kim Cương, anh Tuấn Đức còn mời đến khách mời đặc biệt là chị ca sĩ Phạm Quỳnh Anh nữa đó! Các bạn thí sinh sẽ có cơ hội được trực tiếp phỏng vấn, “thực chiến” các kiến thức đã học để trò chuyện với chị. Quá đã!

Kết buổi học cuối cùng tại Thử Thách Kim Cương, các team sẽ được lĩnh hội kiến thức từ Dược sĩ Tiến - nhà sản xuất toàn năng đứng sau nhiều chương trình nổi tiếng như The New Mentor, Miss International Queen Vietnam 2023, The Shoppertainer và Trò chuyện với tương lai. Anh còn là founder thương hiệu chăm sóc da nổi tiếng DrCeutics được nhiều bạn trẻ review và săn lùng.

Đến với Thử Thách Kim Cương, Dược sĩ Tiến sẽ chia sẻ những thông tin đặc biệt mang tên “Giải mã bí mật chương trình thực tế”, giúp teen khám phá hành trình sản xuất, tổ chức và vận hành một đội ngũ khổng lồ ra sao. Một chương trình thực tế sẽ có rất nhiều tình huống không thể dự đoán trước, vậy cần phải chuẩn bị thế nào? Qua đó, các thí sinh sẽ có cái nhìn toàn cảnh về lĩnh vực này cũng như học hỏi được cách xử lý rủi ro, vận hành và quản lý đội của mình đấy.

Cùng theo dõi các bài tường thuật buổi học trong tháng Sáu này nha!