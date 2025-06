Lộ diện nhà leo núi thứ hai góp mặt trong cuộc thi Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia

HHT - Phạm Tuấn Thành, học sinh THPT Liên Hà, Hà Nội chính thức trở thành nhà leo núi thứ 2 góp mặt trong cuộc thi Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 sau chiến thắng ấn tượng tại cuộc thi Tháng 2.

Không nằm ngoài kỳ vọng, cuộc thi Tháng 2 - Quý 3 năm 2025 của Đường Lên Đỉnh Olympia đã chứng kiến những màn tranh tài kịch tính và cảm xúc đến từ bốn nhà leo núi xuất sắc: Phạm Tuấn Thành (THPT Liên Hà, Hà Nội), Đinh Quốc Trí (THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương), Đặng Thị Thu Hà (THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam) và Lê Đình Thanh Hưng (THPT chuyên Hưng Yên).

Trong đó, cái tên sáng nhất và xứng đáng với vòng nguyệt quế tháng chính là Phạm Tuấn Thành - đại diện đến từ Hà Nội, người đã chính thức ghi tên mình vào cuộc thi Quý 3.

Vượt qua ba đối thủ nặng ký bằng chiến thuật thông minh và phong độ ổn định, Tuấn Thành giành vòng nguyệt quế với 170 điểm, khẳng định bản lĩnh và sự quyết đoán của một ứng cử viên sáng giá cho vòng thi Quý.

Cuộc thi khởi đầu với phần Khởi động khá cân bằng khi cả bốn thí sinh đều giữ vững sự bình tĩnh. Tuấn Thành tuy "trượt" câu đầu tiên nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại phong độ, kết thúc phần thi cá nhân với 40 điểm và bứt tốc ở phần Khởi động chung để tạm dẫn đầu với 60 điểm. Trong khi đó, Quốc Trí giành 20 điểm, còn Thanh Hưng và Thu Hà lần lượt giành được 35 và 30 điểm.

Bước vào vòng Vượt chướng ngại vật, Đinh Quốc Trí bất ngờ vươn lên khi đưa ra đáp án chính xác “Điện Hạt Nhân” chỉ sau một từ khóa gợi mở, nâng tổng điểm lên 90 và tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi. Trong khi đó, Tuấn Thành giữ vững phong độ ở vị trí thứ hai với 75 điểm, sẵn sàng bứt phá ở vòng thi tiếp theo.

Vòng Tăng tốc chính là thời điểm Tuấn Thành bùng nổ và khẳng định bản lĩnh. Là thí sinh duy nhất ghi điểm ở cả hai câu đầu tiên và duy trì phong độ xuyên suốt phần thi, nam sinh đến từ Liên Hà vươn lên ngoạn mục với 195 điểm - bỏ xa người xếp sau là Quốc Trí với 90 điểm. Ba thí sinh còn lại vẫn chưa tìm được cơ hội lội ngược dòng.

Vòng Về đích chứng kiến những chiến thuật rõ ràng từ các thí sinh. Tuấn Thành chọn gói an toàn 20-20-20, tuy không thành công ở câu đầu nhưng vẫn kịp ghi thêm 20 điểm, kết thúc với 215 điểm. Đinh Quốc Trí mạo hiểm với ngôi sao hy vọng, nhờ đó vươn lên 150 điểm. Lê Đình Thanh Hưng cũng có một nước đi thông minh khi dùng ngôi sao hy vọng để tăng tốc về đích với 95 điểm. Riêng Thu Hà, dù can đảm chọn gói 30-30-30 và "tất tay" chọn ngôi sao hy vọng với câu hỏi tiếng Anh cuối cùng. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô bạn và cô dừng chân với 10 điểm.

Kết quả chung cuộc: Phạm Tuấn Thành - nhà vô địch Tháng 2 - Quý 3, chính thức góp mặt tại cuộc thi Quý với 170 điểm! Đinh Quốc Trí về nhì thuyết phục sau màn rượt đuổi gay cấn với 135 điểm. Giữ vị trí thứ ba là Lê Đình Thanh Hưng 95 điểm. Vị trí cuối cùng là cô gái dũng cảm và bản lĩnh, Đặng Thị Thu Hà với 10 điểm.