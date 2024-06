Loạt hình ảnh xúc động về những "vệ thần" thầm lặng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

HHT - Phụ trách bảo đảm an toàn cho sĩ tử và phụ huynh tại các điểm thi, lực lượng lặng thầm này đã đóng góp phần không nhỏ trong hai ngày thi tốt nghiệp THPT đầy cảm xúc vừa qua.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 đã kết thúc sau 3 ngày với sự tham gia của hơn 1 triệu sĩ tử trên cả nước. Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, nhiều lực lượng đã được huy động để hỗ trợ sĩ tử trong toàn bộ quá trình dự thi. Góp phần không nhỏ cho thành công của kỳ thi chính là các lực lượng chức năng, phụ trách đảm bảo an ninh, an toàn giao thông cho cả thí sinh và phụ huynh.

Bất kể tình hình thời tiết, cùng với các lực lượng tình nguyện khác, các đồng chí công an vẫn sẵn sàng che mưa, che nắng, cổ vũ tinh thần để sĩ tử an tâm hoàn thành kỳ thi trọng đại của bản thân.

Chú Võ Thanh Liêm (bảo vệ dân phố phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM) cho biết chú có mặt từ lúc 6h sáng các ngày thi vừa qua để chuẩn bị chỗ cho thí sinh và phụ huynh. Chú Liêm cho biết, bất kể các sự kiện gì có liên quan đến học sinh, chú đều tham gia và cổ vũ các sĩ tử với hy vọng bạn nào cũng được 10 điểm.

Tại điểm thi THPT Trần Văn Giàu (TP.HCM), các chiến sĩ công an động viên thí sinh bằng những lời nhắn nhủ dễ thương hay đập tay để truyền may mắn cho teen. Minh Phú (lớp 12 trường THPT Trần Văn Giàu, TP.HCM) cho biết, các chiến sĩ công an tại điểm thi không chỉ che mưa, che nắng,mà còn hỏi thăm khi thí sinh hoàn thành xong các môn thi.

Tại miền Nam, trong buổi chiều thi môn Toán, nhiều khu vực trong đó có TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu đã xuất hiện cơn mưa to. Nhiều diễn đàn mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh các chiến sĩ công an vừa điều phối giao thông, vừa hỗ trợ che dù cho các sĩ tử.

Trung úy Vũ Mạnh Cường (Cán bộ Công an huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) được phân công nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại hội đồng thi trường THPT Trung Nghĩa, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Cường thấy một thí sinh nữ khuyết tật nên đã tình nguyện trở thành "đôi chân" đưa sĩ tử này đến phòng thi.

Theo thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 8 giờ ngày 17/7, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024 và các trường phổ thông phải hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất vào ngày 20/7. Chậm nhất ngày 23/7, thí sinh được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính).