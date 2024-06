F4 Cửu Long Thành Trại: Sao trẻ Lưu Tuấn Khiêm nổi bật bên tiền bối Lâm Phong

HHT - Bên cạnh dàn diễn viên kỳ cựu nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong như Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo… “Cửu Long Thành Trại: Vây Thành” còn gây chú ý bởi dàn diễn viên trẻ hơn, đảm nhận các nhân vật thuộc thế hệ sau ở Thành Trại, tạo thành một bộ tứ siêu ngầu có một tình bạn siêu đẹp trong phim.

Lâm Phong (1979)

Trong Cửu Long Thành Trại: Vây Thành, Lâm Phong đảm nhận vai Trần Lạc Quân, một người tị nạn đến Hong Kong (Trung Quốc). Anh lưu lạc đến Thành Trại, được Long Quyển Phong (Cổ Thiên Lạc) giúp đỡ cho ở lại đây. Tại đây, anh kết giao bạn bè, có một cuộc sống bình yên, cho đến khi anh bất ngờ biết được bí mật về xuất thân của mình.

Trong bộ tứ “măng non” của Thành Trại, Lâm Phong là gương mặt quen mặt nhất với khán giả, đặc biệt là với những ai yêu thích các bộ phim truyền hình TVB. Ghi danh vào Khóa học diễn xuất của TVB năm 1998, từ đó đến nay Lâm Phong đã có gần 30 năm trong nghề, đạt nhiều giải thưởng phim ảnh. Một số bộ phim nổi bật của Lâm Phong có thể kể đến Tái Sinh Duyên, Sóng Gió Gia Tộc, Sức Mạnh Tình Thân… Ngoài làm diễn viên, Lâm Phong cũng là một ca sĩ đã ra mắt nhiều album, tổ chức nhiều concert với quy mô lớn.

Nhắc đến mối “duyên nợ” của Cổ Thiên Lạc và Lâm Phong phải kể đến Cỗ Máy Thời Gian - bộ phim ghi dấu thuở mới vào nghề của Lâm Phong. Trong phim, Lâm Phong vào vai Doanh Chính (Tần Thuỷ Hoàng thời trẻ), được Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc) - một người đến từ tương lai nhận làm học trò. Nay trong Cửu Long Thành Trại: Vây Thành, cả hai một lần nữa lại có mối quan hệ gắn bó với nhau.

Lưu Tuấn Khiêm (1988)

Nhân vật Tín Nhất do Lưu Tuấn Khiêm đảm nhận trong Cửu Long Thành Trại: Vây Thành thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Diện những bộ quần áo đầy phong cách, múa dao điệu nghệ, trung thành với đàn anh, hết lòng với bạn bè, Tín Nhất được yêu thích đến mức có không ít khán giả thừa nhận họ vừa xem phim vừa nơm nớp lo anh… “bay màu”.

Hiện tại, Lưu Tuấn Khiêm đang là gương mặt diễn viên đại diện cho “tương lai” của điện ảnh Hong Kong. Anh đã cho thấy khả năng diễn xuất biến hoá của mình khi liên tục thay đổi hình tượng trên màn ảnh: Một người mắc chứng ảo giác trong Beyond The Dream (2020), hoá thân thành Trương Quốc Vinh trong Anita (2021), một anh shipper ngây ngô trong At The Moment (2023)… Bộ phim điện ảnh đầu tay của Lưu Tuấn Khiêm là Beyond The Dream đã mang về cho anh đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Kim Mã lần thứ 57.

Có thể thấy, Lưu Tuấn Khiêm toả sáng trong các vai tâm lý với những biến chuyển cảm xúc tinh tế, nhưng các vai hành động cũng không gây quá nhiều khó khăn cho anh. Hôm nay Lưu Tuấn Khiêm có thể là Tín Nhất múa dao điệu nghệ, ngày mai người ta tò mò không biết anh sẽ hoá thành ai.

Hồ Tử Đồng (1992)

Nhân vật Thập Nhị Thiếu là một trong những nhân vật mang đến những tiếng cười dễ chịu trong Cửu Long Thành Trại: Vây Thành bởi tính cách hào sảng, vui vẻ. Thập Nhị Thiếu được coi là có “một nửa Thành Trại” trong người bởi tuy không sống ở đây nhưng anh lại xem đây như nhà mình, khi Thành Trại và bạn bè gặp khó khăn nhất định sẽ không bỏ rơi họ. Nhân vật này được đảm nhận bởi Hồ Tử Đồng.

Trước khi trở thành diễn viên, Hồ Tử Đồng là một cầu thủ bóng chày. Bộ phim đầu tay của anh là Weeds On Fire (2016), một bộ phim về bóng chày và anh cũng đảm nhận vai một cầu thủ bóng chày trong phim. Khi quay phim này, Hồ Tử Đồng đã lập một thời gian biểu không tưởng: Trời sáng thì quay phim, mặt trời lặn thì tập bóng. Kết quả là anh được đưa đến bệnh viện và có bài học nhớ đời về sự cân bằng. Vai diễn này đã mang về cho anh giải Diễn viên mới nhất xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 36.

Hồ Tử Đồng nói trở thành một vận động viên là phải liên tục đối mặt với thử thách của chính mình, thất bại và đứng lên lần nữa. Khi trở thành diễn viên, anh cũng tiếp tục mang tinh thần này để đối mặt với những thử thách trong nghề diễn.

Trương Văn Kiệt (1985)

Trong Cửu Long Thành Trại: Vây Thành, Trương Văn Kiệt thủ vai AV - một người dân sống ở Thành Trại, biết y thuật. AV tuyên bố không thích xã hội đen nhưng trớ trêu lại chơi thân với xã hội đen, và khi Thành Trại xảy ra chuyện, anh không hề ngần ngại dùng nắm đấm của mình để bảo vệ nó.

Học võ với cha từ năm 3 tuổi, đến năm 17 tuổi Trương Văn Kiệt bắt đầu tiếp xúc với điện ảnh. Với nền tảng võ thuật thực thụ, Trương Văn Kiệt dễ dàng trở thành ngôi sao võ thuật. Ngoại hình của anh được các đạo diễn nhận xét hợp với dạng vai anh hùng và cũng hợp cả vai phản diện. Một số phim nổi bật có sự tham gia của Trương Văn Kiệt có thể kể đến như Warriors of Future, Nộ Hỏa…

Những năm gần đây, Trương Văn Kiệt đang thử thoát ra khỏi khuôn khổ phim hành động để thử sức với thể loại phim hài. Điều bất ngờ là với vẻ ngoài cứng rắn và cơ bắp cuồn cuộn như thế, Trương Văn Kiệt lại “tâm tình” muốn một lần đóng vai… phụ nữ. Thậm chí anh còn hóm hỉnh tự tin rằng việc đóng vai dịu dàng sẽ không hề khó khăn với mình.

Cửu Long Thành Trại: Vây Thành hiện đang chiếu ở các rạp phim trên toàn quốc.