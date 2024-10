Lộc Việt - tất cả những gì bạn cần từ một chiếc Thẻ thông minh

Thẻ chip nội địa Agribank hai ứng dụng “Lộc Việt”, All In One - An toàn, nhanh chóng, đa tiện tích là tất cả những gì bạn cần từ một chiếc Thẻ thông minh đã chính thức ra mắt đầu năm 2022, đem đến những trải nghiệm ấn tượng cho Quý khách hàng.

Thẻ Lộc Việt Agribank là một trong những giải pháp trọng tâm của Agribank trong năm 2022 để nâng cao hiệu quả triển khai Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường Nông nghiệp, Nông thôn, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và góp phần hạn chế, đẩy lùi nạn tín dụng đen trên địa bàn Nông nghiệp, Nông thôn. Với công nghệ thanh toán vượt trội, tích hợp hai ứng dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trên cùng 1 con chip theo chuẩn VCCS, khách hàng hoàn toàn có thể chủ động trong việc lựa chọn công cụ thanh toán phù hợp với kế hoạch tài chính của bản thân. Tính năng vượt trội của Thẻ Lộc Việt 1 chip 2 ứng dụng Bằng việc tích hợp 2 ứng dụng trên 1 chip, Thẻ Lộc Việt có đầy đủ các tính năng của 1 thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn cũng như thẻ tín dụng nội địa hạng chuẩn của Agribank. Theo đó, khách hàng có thể thanh toán bằng nguồn tài chính của mình với ứng dụng thẻ ghi nợ, hoặc chi tiêu trước, trả tiền sau với ứng dụng thẻ tín dụng: - Miễn phí phát hành; - Miễn phí thường niên năm đầu; - Hạn mức tín dụng tối đa 100.000.000 VND; - Thời gian ân hạn 55 ngày; - Tính lãi quá hạn sau 03 kỳ sao kê liên tiếp; - Tỷ lệ thanh toán thẻ tín dụng tối thiểu chỉ 2%; - Thanh toán dư nợ nhanh chóng trên ứng dụng Agribank Emobile banking; - Nhận và thay đổi mã PIN điện tử qua ứng dụng Agribank Emobile banking; Rút tiền tại ATM, thanh toán hàng hóa dịch vụ trực tiếp tại các đơn vị chấp nhận thẻ hoặc trên môi trường Internet, v.v… An toàn và bảo mật Thẻ Lộc Việt đáp ứng đầy đủ các yếu tố kỹ thuật về an toàn, bảo mật theo bộ tiêu chuẩn VCCS tiên tiến nhất. Thông tin thẻ được lưu trữ trên vi mạch chip thay vì lưu trên dải từ giúp giảm thiểu các giao dịch giả mạo, gian lận. Công nghệ không tiếp xúc “tap & go” Thanh toán không tiếp xúc, "tap & go" - "chạm và đi" cùng với việc cho phép thanh toán không xác thực người dùng với giao dịch giá trị nhỏ (tối đa 500.000VND) của thẻ Lộc Việt sẽ giúp khách hàng hoàn tất giao dịch chỉ với thao tác chạm nhẹ vào máy POS. Tốc độ xử lý giao dịch nhanh còn giúp Thẻ Lộc Việt tối ưu để tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt trong các ngành giao thông, bảo hiểm, y tế, giáo dục và dịch vụ công, v.v... Thanh toán giao thông VINBUS Mua vé xe buýt điện VINBUS nhanh chóng, đơn giản chỉ bằng thao tác chạm Thẻ Lộc Việt lên thiết bị chấp nhận thẻ được lắp đặt trên các xe buýt của VINBUS. Hướng dẫn sử dụng Đối với giao dịch tại máy ATM Bước 1: Đưa thẻ vào khe đọc thẻ. Bước 2: Chọn loại thẻ cần giao dịch (Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ). Bước 3: Lựa chọn chức năng cần giao dịch và làm theo hướng dẫn cụ thể trên màn hình để hoàn tất giao dịch. Đối với giao dịch tại thiết bị POS Bước 1: Cách 1: Đưa thẻ vào khe đọc thẻ và chọn loại thẻ cần giao dịch (Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ). Cách 2: Chạm thẻ vào POS, thiết bị sẽ mặc định chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng nội địa. Bước 2: Nhập mã PIN để hoàn tất giao dịch. (Không cần nhập mã PIN đối với giao dịch chạm từ 500.000 VND trở xuống) Ưu đãi, khuyến mãi hàng đầu Trong thời gian tới, Agribank sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn cùng các ưu đãi đặc biệt dành cho những chủ nhân đầu tiên sở hữu tấm Thẻ Lộc Việt. Quý khách hàng vui lòng theo dõi website: www.agribank.com.vn, fanpage: www.facebook.com/Agribank.VN để cập nhật những ưu đãi mới nhất của thẻ Lộc Việt. Để sở hữu sản phẩm độc đáo - Thẻ Lộc Việt với nhiều tiện ích vượt trội, Quý khách hàng vui lòng đến bất kỳ điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc để được phát hành hoặc liên hệ Trung tâm chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818/ (84)2432053205 để biết thêm thông tin chi tiết. Phan Thị Thanh Hà-TTT