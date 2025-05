Lời chào tạm biệt đầy cảm xúc của 31 Anh Trai "Say Hi" trong concert "tốt nghiệp"

HHT - Tại concert ATSH D-6, host Trấn Thành cùng dàn 30 Anh Trai đã có những chia sẻ chân thành và lời chào tạm biệt đầy cảm xúc gửi đến các khán giả yêu thương chương trình.

Tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 10/5, dàn 30 Anh Trai "Say Hi" đã có màn gửi lời chào tạm biệt đến khán giả sau 6 đêm concert đáng nhớ. Host Trấn Thành tri ân khán giả: "Cảm ơn chương trình đã cho tôi cơ hội. Tôi hãnh diện và tự hào khi được là một phần của Anh Trai "Say Hi". Đã từ lâu tôi không dám giỡn và cười, chính các bạn đã giúp tôi lấy lại được nụ cười của mình".

Đội trưởng Trần - HIEUTHUHAI biết ơn vì nhận về tình cảm to lớn từ đông đảo người hâm mộ: "Được đứng trên đây, lúc này, vẫn là điều quá sức tưởng tượng với tôi. Tôi trân trọng và biết ơn từng khán giả ngồi bên dưới. Ngày mai thế nào người ta cũng sẽ nói mấy đứa này đứng dưới mưa vô ích, nhưng mình nghĩ là cái hạnh phúc của mình thì mình tự quyết, không để ai ý kiến gì hết".

Trong khi đó, HURRYKNG nhắn nhủ thông điệp luôn sẵn sàng theo đuổi ước mơ của mình. "Đừng quan tâm người khác nghĩ gì - đã giúp HURRYKNG đi từ "Âm Lên 100". Ngày cuối cùng cũng đến, cảm ơn mọi người luôn đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua. Những kỷ niệm này, tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình".

"Anh trai" Đức Phúc bật khóc nức nở, tiết lộ Anh Trai "Say Hi" là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Nam ca sĩ chia sẻ chính nhờ trời mưa mà tình cảm giữa các anh em càng thêm gắn kết. "Tôi chứng kiến những FC làm nhiều thứ vì thần tượng. Đôi lúc chính tôi cũng thắc mắc, vì sao các bạn có thể cho chúng tôi được nhiều như thế".

Trong khi đó, RHYDER gửi lời cảm ơn đến Giám đốc Âm nhạc JustaTee - người đã góp công lớn tạo ra nhiều hit triệu view cho chương trình.

Các Hi Mom, Hi Dad gọi những chia sẻ này là màn phát biểu ở "lễ tốt nghiệp". Khán giả khẳng định, 30 Anh Trai và cả host Trấn Thành - Anh Trai thứ 31 - đã có được một mùa Hè rực rỡ, đáng nhớ cùng nhau. Đồng thời, họ nhận về vô vàn tình yêu thương và sở hữu lượng fan đông đảo hơn sau khi chương trình và chuỗi concert kết thúc. Nhiều người vẫn còn "lụy" concert D-6, một số khác gửi lời chúc các nghệ sĩ tiếp tục tiến xa trên con đường sự nghiệp phía trước.