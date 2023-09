Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới tập 4: Chào năm học mới, đọc truyện cực "mơi"!

HHT - Sau hành trình mùa Hè đi qua vòng Huấn luyện, Chủ nhật tới đây (ngày 13/8), Chung kết The TrendZ 2023 - cuộc thi tìm kiếm Influencer, KOL, KOC… tương lai sẽ chính thức diễn ra. Ngoài là buổi trao giải đầy hấp dẫn với nhiều tiết mục có 1-0-2 từ các thí sinh và ca sĩ, đây còn là ngày hội rinh quà với hàng loạt quà tặng xịn đét đang chờ bạn gói mang về.

HHT - Quay dựng video ngắn là một kỹ năng không thể thiếu để trở thành nhà sáng tạo nội dung thời đại Z. Cùng nhà Hoa “đột nhập” buổi workshop cuối cùng của The TrendZ 2023 để “học lỏm” từ các “chuyên gia ống kính” nhé!

HHT - Buổi học thứ bảy ở vòng Huấn luyện cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2023 đã diễn ra siêu sôi động. Ngay sau khi học kỹ năng phỏng vấn, các thí sinh đã được áp dụng ngay tắp lự để phỏng vấn và tìm hiểu về xứ sở kiwi với các đại diện đến từ Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và các anh chị cựu du học sinh New Zealand.

HHT - Để trở thành KOL uy tín trên mạng xã hội, nhận được muôn vàn hợp đồng quảng cáo béo bở, thì kỹ năng làm việc với nhãn hãng là vô cùng cần thiết. Trong buổi học thứ sáu của The TrendZ, các thí sinh đã có cơ hội gặp gỡ và học hỏi bí kíp của người trong ngành từ anh Get Lee (founder công ty Light On) và KOL Diệp Lê.