Love Next Door: Công thức phối đồ giúp Jung So Min "hack tuổi" dù đã U40

HHT - Jung So Min - nữ chính phim "Love Next Door" hóa thân "cực ngọt" vào vai nữ sinh trung học, dù đã ở tuổi ngoài 30. Gu thời trang ngoài đời trẻ trung, trendy của sao nữ 8X cũng được yêu thích.

Jung So Min duy trì phong độ ấn tượng khi đảm nhận vai chính trong Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ), phim thuộc thể loại rom-com (hài, lãng mạn). Bên cạnh phản ứng hóa học ăn ý cùng Jung Hae In, Jung So Min nhận được nhiều lời khen nhờ sắc vóc trẻ trung.





Phong cách thời trang của Bae Seok Ryu (Jung So Min) trong phim được khen ngợi vì kết hợp hài hòa giữa tính thẩm mỹ cùng tính ứng dụng. Tủ đồ của Bae Seok Ryu chủ yếu là các tông màu trung tính, thiết kế tối giản.

Trong tập đầu tiên, Bae Seok Ryu trở về Hàn sau thời gian dài làm việc ở Mỹ. Cô diện thiết kế áo khoác dáng dài chất liệu da mang tinh thần phóng khoáng, "chất chơi" của một Hàn kiều. Trong phân cảnh thuyết trình dự án tại tập đoàn, Jung So Min tái hiện hoàn hảo thời trang của Steve Jobs.

Seok Ryu ghi điểm với các tín đồ thời trang trong những bộ trang phục thường ngày, nhiều tạo hình của nữ chính Love Next Door được các bạn trẻ yêu thích học tập theo.

"Bộ cánh" gây sốt của Seok Ryu trong phân cảnh cô lang thang ngoài phố. Chân váy ngắn dáng xòe, áo phông trắng mỏng phối cùng sơ mi kẻ oversized tông hồng tôn lên vẻ mơ màng, trẻ trung cho nữ chính.

Xu hướng dress over pant (váy ngoài quần) được lăng xê trong Love Next Door. Bản phối tông màu be vàng nhạt hài hòa trong bối cảnh, ăn ý với nam chính tạo ra khung cảnh "đẹp như mơ" trong tập 2 bộ phim.

Phong cách ngoài đời của Jung So Min có nhiều điểm tương đồng với nhân vật nữ chính Bae Seok Ryu. Bảng màu be, nâu, đen, trắng chiếm ưu thế trong tủ đồ đời thường của sao nữ 8X. Lối mix-match hiện đại, trendy giúp vẻ ngoài của cô trẻ trung, cuốn hút.