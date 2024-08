The Frog: Go Min Si bùng nổ từ visual tới diễn xuất trong vai phản diện

HHT - Go Min Si có vai diễn phản diện nặng đô trong sự nghiệp diễn xuất với "The Frog". Trong mỗi khung hình nhân vật Seong Ah xuất hiện, cõi mạng rần rần vì combo "đẹp - điên" của sao nữ 9X.

The Frog (Rừng Không Tiếng) thuộc thể loại tâm lý tội phạm giật gân. Trước khi lên sóng, bộ phim được kỳ vọng sẽ tạo nên tiếng vang nhờ được chỉ đạo bởi đạo diễn Mo Wan Il và có sự góp mặt của dàn diễn viên kỳ cựu, được đánh giá cao về diễn xuất như Kim Yun Seok, Yoon Kye Sang, Lee Jung Eun...

Tuy nhiên, sau khi lên sóng vào ngày 23/8, bộ phim nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Một số ý kiến cho rằngThe Frog chưa đạt được sự bùng nổ như mong đợi. Các diễn biến phim lê thê, rời rạc phần nào gây khó hiểu cho người xem.

Chủ đề được bàn luận nhiều về The Frog là màn lột xác của Go Min Si. Trong phim, sao nữ sinh năm 1995 vào vai vị khách bí ẩn Seong Ah có tâm lý biến thái, cuồng loạn. Đây được nhận xét là vai diễn phản diện nặng đô nhất nhì sự nghiệp diễn xuất của Go Min Si.

Khán giả nhận xét Go Min Si có phần thể hiện gây ám ảnh trong The Frog, đặc biệt là những phân cảnh "xuống tay" tàn độc. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng Go Min Si vẫn còn hơi gồng khi thể hiện khía cạnh nham hiểm trong tâm lý nhân vật Seong Ah.

Go Min Si còn được khen ngợi hết lời vì diện mạo lột xác đầy ấn tượng trong The Frog. Sao nữ 9X từng gây thương nhớ nhờ vẻ nàng thơ dịu dàng trong Youth of May, giờ đây, cô khiến khán giả rợn người với ánh mắt sắc sảo, trang phục táo bạo trong lần tái xuất mới nhất. Nữ diễn viên bùng nổ visual trong những bộ cánh ôm sát, cắt xẻ, có tông màu tương phản cao. Kiểu tóc bob đen óng kết hợp cùng lối trang điểm đậm nhấn vào đôi môi đỏ, đường kẻ mắt sắc giúp diện mạo Go Min Si cuốn hút hơn hẳn.

Netizen dành nhiều lời khen ngợi cho tạo hình của Go Min Si trong The Frog:

"Phim dài dòng không cần thiết nhưng mặt hình ảnh mãn nhãn. Đáng chú ý nhất là sự đối lập của khách trọ Seong Ah từ lúc đẹp mơ màng tới vẻ sát nhân rợn người."

"Go Min Si níu chân tôi lại với The Frog. Cô này chăm thay đổi hình tượng, nhân vật Seong Ah lần này quả thực rất ấn tượng."

"Không đồng cảm nổi với tâm lý cuồng loạn của kẻ giết người nhưng Go Min Si đẹp điên quá mức cho phép."

"Tạo hình sắc lạnh khiến những lần xuống tay của Go Min Si khó quên hơn hẳn."