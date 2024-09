Love Next Door tập 13, 14: Seung Hyo mắt híp cười xinh, hẹn hò Seok Ryu "vụng trộm"

HHT - Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu đang bước vào giai đoạn đầu hẹn hò ngọt ngào. Nhưng cả hai quyết định tạm giấu tất cả mọi người (trừ Mo Eum). Vì thế mà muôn vàn khoảnh khắc "vụng trộm không thể giấu" bắt đầu ra đời.

Love Next Door sau tập 11 và 12 đã giải quyết cơ bản những mâu thuẫn lớn. Bố mẹ của Choi Seung Hyo (Jung Hae In) gỡ bỏ hiểu lầm, dừng thủ tục ly hôn. Gia đình của Bae Seok Ryu (Jung So Min) cũng đang dần thông cảm hơn cho nhau. Choi Seung Hyo kể từ khi được Seok Ryu cho "danh phận" cũng mạnh miệng hơn hẳn. Cảnh hôn kết tập 12 là tín hiệu chấm dứt sự hồi hộp, ngượng ngùng của Seung Hyo, báo trước tập 13 và 14 sẽ tràn ngập thời gian ngọt ngào, "táo bạo" của cặp đôi này.

Trong khi Choisseung muốn nói nhanh chuyện hẹn hò cho hai bên gia đình, thậm chí là cả khu phố, thì Seok Ryu lại muốn giữ bí mật. Vậy là cả hai quyết định yêu đương "vụng trộm" vì lo sợ gia đình hai bên vốn đã quá thân thiết sẽ bị sốc. Nhưng càng giấu càng lắm kẽ hở, teaser đã hé lộ cảnh Seok Ryu và Seung Hyo chuẩn bị bữa tối và tình tứ tại khu bếp của viện kiến trúc thì Myeong-U (Jun Suk Ho) bất ngờ trở lại vì tưởng ai quên tắt đèn.

Hiện tại, có thể thấy những mâu thuẫn của Love Next Door đã được giải quyết gần hết. Khán giả có thể nhẹ lòng, chỉ cần chuẩn bị tinh thần "cười hết ga" và "tan chảy" vì ngọt ngào ở 4 tập cuối. Nhưng nếu không đẩy biến cố hay điểm tạo thêm cao trào, 4 tập tiếp theo của Love Next Door có thể sẽ lại bị chê nhạt nhòa và không thể tạo bước đột phá rating.

Dự đoán, Seok Ryu và Seung Hyo sẽ công khai (hoặc bị phát hiện) đang hẹn hò bởi 2 bên gia đình trong vòng tập 13 và 14. Hai mẹ chưa từng nghĩ 2 đứa trẻ sẽ yêu nhau, thậm chí hợp sức tìm người để mai mối cho con. Họ sẽ "xịt keo" hay với tính cách nóng nảy của mẹ Seok Ryu sẽ làm om sòm mọi chuyện lên? Khả năng cao là sẽ rất khó có chuyện "chia uyên rẽ thúy" từ gia đình, phụ huynh sẽ sốc nhưng đều thương Seok Ryu và Seung Hyo như con ruột, nên dường như sẽ nhanh chóng chấp nhận. Chỉ có cặp tình nhân là hơi "over linh tinh".