Lùm xùm vé concert ATVNCG D-5, D-6: Một fanpage cầu cứu, “anh tài” Duy Nhất và MC Dustin bị nhắc tên

HHT - Trước thềm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) D-5, D-6 dự kiến diễn ra tại Hưng Yên vào ngày 14 và 15/6, fanpage FC “anh tài” Duy Nhất bất ngờ lên tiếng cầu cứu vì nghi bị lừa khi mua vé với số lượng lớn, tổng số tiền lên tới 400 triệu đồng.

Tối 10/6, fanpage Cây Bàng Non (do "Anh tài" Duy Nhất sáng lập, thường gọi là Bàng) bất ngờ đăng bài cầu cứu vì bị lừa khi mua vé concert ATVNCG D-5, D-6 từ người quen.

Quản lý fanpage Cây Bàng Non (có hơn 20.000 người theo dõi) cho biết có quen với một chị T. – người từng quản lý fanpage Dustin On The Go (của VJ/ MC Dustin Phúc Nguyễn) – từ thời tham gia concert ATVNCG D-2.

Phía fanpage Cây Bàng Non chia sẻ thêm: “Tôi quen chị T. từ sau Day 2, khi chị dùng fanpage nhắn tin tặng áo cho tôi sau một vài lần tương tác. Đến Day 3 và 4, khi tôi không có loa quạt, chị còn chủ động mang sang giúp. Chính vì vậy, tôi rất tin tưởng chị.”

Trong bài đăng, phía Fanpage Cây Bàng Non cho biết chị T. từng cam kết có thể mua vé concert ATVNCG, nên fanpage đứng ra nhận tiền từ người hâm mộ, đặt mua tổng cộng 144 vé và đã chuyển tiền đầy đủ cho chị T. Tuy nhiên, hiện tại, quản lý fanpage cho biết đang rất lo lắng vì chưa nhận được vé theo như cam kết.

Theo chia sẻ từ Fanpage Cây Bàng Non, chị T. từng hẹn sẽ giao vé vào ngày 7/6, sau đó dời sang 10/6. Đến trưa 10/6, chị T. vẫn liên hệ qua Zalo và fanpage Dustin On The Go, khẳng định sẽ gửi vé trong ngày. Tuy nhiên đến nay, phía Cây Bàng Non cho biết đã mất liên lạc hoàn toàn với chị T. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đội ngũ quản lý Cây Bàng Non đã trình báo cơ quan chức năng và bày tỏ mong muốn phía MC Dustin Phúc Nguyễn cùng chị T. sớm làm rõ sự việc và hoàn trả tiền đã nhận.

Vài giờ sau khi nhận được thông tin, MC Dustin Phúc Nguyễn chính thức lên tiếng về sự việc bằng tài khoản Facebook cá nhân, đồng thời đưa ra hướng xử lý nhằm trấn an người hâm mộ. Anh cho biết, fanpage Dustin On The Go có nhiều người cùng quản lý nên cần thời gian xác minh lại toàn bộ sự việc.

MC Dustin khẳng định tính chất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến nhiều người, đồng thời mong cộng đồng giữ bình tĩnh. Anh cho biết sẽ trực tiếp trình báo cơ quan công an vào sáng 11/6 và cam kết theo sát vụ việc đến cùng để sớm đưa ra câu trả lời chính thức.

Cũng trong sáng 11/6, phía Cây Bàng Non cập nhật rằng họ đang hoàn tất các thủ tục liên quan, đồng thời chuẩn bị giấy tờ, sao kê ngân hàng để phục vụ quá trình xác minh. Về phía chị T., đến thời điểm hiện tại, cả Cây Bàng Non và MC Dustin Phúc Nguyễn đều cho biết chưa thể liên lạc được.

Sự việc xảy ra ngay trước thềm 2 đêm concert ATVNCG D-5 và D-6 dự kiến diễn ra vào ngày 14 - 15/6 tại Hưng Yên khiến cộng đồng người hâm mộ hoang mang.

Một bộ phận khán giả còn để lại bình luận trên trang cá nhân của võ sĩ Duy Nhất - một Anh Tài trong chương trình để mong anh lên tiếng dù phía Cây Bàng Non đã khẳng định, nam vận động viên không liên quan đến hoạt động mua bán vé. Hiện khán giả kỳ vọng các bên sớm phối hợp giải quyết ổn thỏa sự việc, để cộng đồng fan có thể yên tâm hướng đến các đêm concert sắp tới.