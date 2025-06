Mâu thuẫn giữa Ngọc Lan và một số netizen được cho là fan của Jack từ đâu mà ra?

HHT - Nhìn vào cuộc tranh cãi giữa Ngọc Lan và một số cư dân mạng, khán giả vẫn thắc mắc không biết nguyên nhân vì sao mà Ngọc Lan bị kéo vào chuyện này?

Những ngày vừa qua, mạng xã hội ồn ào với tranh cãi giữa diễn viên Ngọc Lan và một nhóm người được cho là fan của Jack. Mọi chuyện bắt đầu khi dưới một loạt ảnh của Ngọc Lan, có người vào nhắc nhở nữ diễn viên hãy vào an ủi Thiên An và nữ diễn viên từ chối với lý do “không xía vô chuyện người khác”. Hẳn nhiều netizen thắc mắc vì sao Ngọc Lan lại bị réo tên khi Thiên An với Jack xảy ra mâu thuẫn kiện tụng.

Thì ra trước đây, Ngọc Lan đã từng làm MC trong một show truyền hình có Thiên An tham gia và bạn gái cũ của Jack đã tâm sự về hành trình mang thai rồi sinh bé Sol. Vì thế mà một số netizen đã vào trang của cô đặt câu hỏi là sao chưa thấy cô an ủi chia sẻ với Thiên An, từ đó nảy sinh ồn ào giữa nữ diễn viên cùng một nhóm netizen được cho là fan của Jack.

Sau đó, nhiều tài khoản lao vào chỉ trích cô trên mạng xã hội nên Ngọc Lan càng thêm bức xúc đăng tải: “Fan cỡ này thì idol cỡ nào nữa", “Fan của Jack thất học đến như vậy hả?" - càng khiến tranh cãi bùng nổ. Nhiều người cho rằng Ngọc Lan đang quy chụp, chỉ từ một số bình luận của các tài khoản chưa rõ ràng mà đánh giá cộng đồng Đom đóm.

Mới đây, có tài khoản kể rằng ở một giải thưởng năm 2021, có nhóm fan Jack đang đứng ngoài chờ Jack thì Ngọc Lan đi qua. Nữ diễn viên rủ cả nhóm chụp hình cùng và sau đó, cô đăng ảnh trên trang cá nhân kèm theo chú thích “Đi nhận giải, ra gặp mấy bạn chờ sẵn, thương gì đâu”.

Ngọc Lan nhanh chóng đáp trả khi cho rằng những người trong ảnh chắc không phải fan của ca sĩ Jack và nói thêm rằng “fan Jack đàng hoàng lắm chứ đâu có thất học như vậy”. Cô cũng nhờ fan của các nghệ sĩ khác lên tiếng giải thích cho những người này biết rằng ở các giải thưởng hay sự kiện, sẽ có nhiều khán giả ngồi chờ người mình hâm mộ nhưng nếu thấy nghệ sĩ mình thích thì cũng rần rần xin chụp hình.

Hiện giờ, mâu thuẫn giữa Ngọc Lan và nhóm được cho là fan Jack vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi phía Jack không có động thái gì về ồn ào này.