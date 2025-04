Lý do Rosé không diễn ở Coachella 2025 dù là "huyền thoại" và nắm siêu hit toàn cầu

HHT - Lisa và Jennie có set diễn cá nhân đầu tiên ở Coachella 2025. Trên mạng xã hội, một vài cư dân mạng đặt câu hỏi: Vì sao Rosé không tham gia để "giữ chuỗi" mỗi ngày của Coachella 2025 đều có 1 thành viên BLACKPINK biểu diễn?

Thời gian qua, hoạt động âm nhạc cá nhân của Rosé thành công rực rỡ. Cô sở hữu siêu hit APT. khuấy đảo toàn cầu, phát hành full album đầu tay Rosie nhận được sự đón nhận của đại chúng. Nếu so với số lượng bài hát riêng để trình diễn một mình ở Coachella, thì Rosé không hề kém Jennie hay Lisa. Bông hồng của BLACKPINK cũng không vướng lịch trình nào vào thời điểm lễ hội âm nhạc này diễn ra vì rõ ràng, cô còn dư thời gian để tới cổ vũ 2 thành viên cùng nhóm.

Một trong những cột mốc sáng giúp danh tiếng của Rosé bùng nổ toàn cầu là loạt fancam trình diễn ở Coachella 2019. Ở Coachella 2025, dù chỉ tới xem, tên của cô cũng lọt top thịnh hành toàn cầu trên X. Cư dân mạng chắc chắn, nếu Rosé trình diễn, hiệu ứng chắc chắn bùng nổ và bỏ túi thêm nhiều khoảnh khắc để đời. Netizen đặt câu hỏi vì sao nữ idol lại không tham gia để ngày nào của Coachella 2025 cũng có 1 thành viên BLACKPINK biểu diễn?

Suy đoán được nhiều người đồng thuận nhất đó là Rosé "có được mời cũng từ chối" vì gia sản âm nhạc cá nhân của cô hiện tại không phù hợp với Coachella. Lễ hội âm nhạc này hợp với những bản nhạc pop, dance, EDM... sôi động đẩy khán giả tới "quẩy". Một set diễn ở đây dài khoảng 40 phút, cần tới khoảng 12 - 14 bài hát. Tức là nếu dựa trên sản phẩm đã phát hành thì Rosé sẽ phải bê hết album Rosie (12 bài) hoặc phối thêm single album -R- (2 bài), mà quá nửa bài hát lại đều thuộc thể loại ballad, nói về chuyện tình buồn.

Rosé cũng từng biểu diễn ở lễ hội âm nhạc GMO Sonic 2025 tại Nhật Bản, tuy nhiên, thời lượng diễn ngắn (gần 20 phút) chỉ bằng phân nửa nếu diễn ở Coachella. Để đảm bảo không khí không "bị xìu" do "nhạc suy", cô đã chọn các ca khúc có thiên hướng sôi động nhất trong album như APT., drinks or coffee, 3am, toxic till the end...