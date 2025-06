LyLy dừng chân tại Em Xinh Say Hi: All-rounder nhưng thiếu đi "vận may thi cử"

HHT - LyLy bất ngờ dừng chân tại Em Xinh "Say Hi" sau Live stage 2, khán giả tiếc nuối cho một nghệ sĩ đa tài nhưng thiếu duyên tỏa sáng giữa dàn thí sinh luôn cố gắng bùng nổ.

Tối 28/6, Em Xinh “Say Hi” chính thức công bố 6 Em Xinh đầu tiên dừng cuộc chơi, Trong đó việc LyLy - một trong những nghệ sĩ được đánh giá cao về năng lực, chính thức dừng chân sau Live Stage 2 gây ngỡ ngàng.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ những dòng trạng thái xúc động, bày tỏ niềm biết ơn vì hành trình ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc, đồng thời gửi lời chúc đến các đồng đội còn trụ lại với lời nhắn nhủ, mong các "chị em xinh" sẽ luôn tỏa sáng.

Từng được kỳ vọng là một trong những “át chủ bài” của mùa Em Xinh đầu tiên, LyLy - với nền tảng vững chắc từ Sing My Song cùng loạt ca khúc tự sáng tác như 24h, Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường,... - lại gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra chỗ đứng phù hợp giữa 30 Em Xinh.

Ngay từ Live stage đầu tiên, LyLy "bóc trúng" thể loại Ballad sở trường nhưng lại không tạo được đột phá. Dù là đội trưởng và cố gắng “đổi màu” cho ca khúc thành Citypop, nhưng cuối cùng theo thống nhất của các thành viên và giữ bản phối ban đầu, tiết mục của nhóm bị nhận xét là “quá an toàn”, thiếu sự bứt phá.

Sang đến Live stage 2, nữ ca sĩ mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn khi kết hợp cùng đồng đội làm mới bản demo We Belong Together, mang hơi hướng Pop hiện đại. Cô thể hiện khả năng rap và trình diễn tốt hơn, thậm chí gây ấn tượng bởi visual rực rỡ.

Không chỉ gặp khó trong định hình màu sắc âm nhạc, LyLy còn bị đánh giá là thiếu cá tính nổi bật giữa một dàn Em Xinh luôn chủ động, hoạt ngôn và biết tạo dấu ấn riêng. Nếu như Bích Phương khéo léo kết nối chị em, Miu Lê mang năng lượng tích cực,... thì LyLy lại chọn cách lặng lẽ đứng một góc quan sát mọi người.

Netizen nhận xét rằng đây không phải lần đầu nữ ca sĩ "kém may mắn" trong chuyện thi cử khi trước đó, cô cũng từng để lại tiếc nuối tại chương trình quốc tế The Next Stage (Trung Quốc). Khoảnh khắc LyLy gần như "tàng hình" khi không có thời lượng lên sóng và không được giám khảo gọi tên tại vòng loại đã cho thấy dấu ấn cô để lại chưa thật sự rõ nét.