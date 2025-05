Mai Cát Vi lần đầu thử sức với phim kinh dị, đóng cùng Quốc Trường, Mạc Văn Khoa

HHT - Nhá hàng của tập 1 Em Xinh "Say Hi" tiết lộ Bích Phương là đội trưởng Liên quân, gây chú ý khi dẫn dắt đồng đội theo một “lối đi riêng” đầy thư giãn.

HHT - Sau nhiều ngày ngóng chờ, teaser Em Xinh "Say Hi" chính thức lên sóng với độ “ồn ào” chẳng kém gì dàn Anh Trai "Say Hi".