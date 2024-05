Màn xuất hiện của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An tại LHP Cannes 2024

HHT - Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An xuất hiện tại thảm đỏ LHP Cannes 2024 trong sự chờ mong của khán giả Việt. Nhan sắc của cặp vợ chồng sao Việt đình đám dưới ống kính "hung thần" Getty Images được cư dân mạng chú ý.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An chính thức xuất hiện có mặt tại LHP Cannes 2024 với tư cách khách mời của một thương hiệu xe hơi. Bộ đôi lựa chọn trang phục tông màu đen trắng đi thảm đỏ. Diễn viên Bình An duy trì phong độ điển trai trong âu phục tối màu. Á hậu Phương Nga nhận về nhiều lời khen bởi diện mạo cuốn hút nhờ mẫu đầm dạ hội trễ vai.

Cận cảnh nhan sắc kiều diễm của Á hậu Phương Nga trong thiết kế trễ vai của NTK Lê Thanh Hòa. Được biết, mẫu đầm dạ hội là thành quả của hơn 100 giờ làm việc, mang câu chuyện về văn hóa Việt.

Mẫu váy tôn lên vóc dáng mảnh mai của nàng hậu trong lần "chào sân" sự kiện điện ảnh danh giá. Chi tiết ren cách điệu tạo thành hình bông hoa khổng lồ trên thân váy trở thành điểm nhấn đắt giá cho tạo hình của nàng Á hậu.

Vợ chồng Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An là sao Việt thứ hai xuất hiện tại LHP Cannes 2024. Trước đó, Á hậu Thảo Nhi Lê cũng có màn "chào sân" ấn tượng tại ngày thứ 4 của LHP Cannes lần thứ 77. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang cùng Quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang cũng có lịch trình tham dự Cannes 2024 nhưng kế hoạch bị hủy do trục trặc về visa.