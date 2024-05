Mang cả kho đồ hiệu lên "Queen Of Tears", Kim Ji Won mặc bao nhiêu trang phục?

HHT - Trong số 16 tập phim "Queen Of Tears", nhân vật Hong Hae In của Kim Ji Won thay đổi trang phục liên tục. Và ai cũng sửng sốt khi đếm số quần áo mà cô đă mặc từ tập 1 đến lúc hết phim.

Có quá nhiều điều để mọi người nhắc đến Queen Of Tears. Bên cạnh câu chuyện tình ngọt ngào của hai nhân vật chính Hyun Woo, Hae In rồi diễn xuất cực ăn ý của Kim Soo Hyun, Kim Ji Won thì phong cách ăn mặc của nữ tổng tài Hong Hae In cũng ghi điểm mạnh.

Là cháu gái cưng của gia tộc giàu nhất nhì Hàn Quốc nên Hong Hae In có kho trang phục vô cùng hoành tráng, đồ hiệu ngập tràn. Chẳng thế mà khi nghe tin mình không sống được bao lâu nữa, Hae In đã rất tiếc nuối những bộ váy áo phiên bản giới hạn mà cô mua rồi còn chưa kịp mặc hết.

Mỗi cảnh phim, Hong Hae In đều khoe một set đồ mới toanh không hề trùng lặp. Và có khán giả đã tỉ mẩn thống kê lại những trang phục mà Hong Hae In đã mặc suốt 16 tập phim và ra được con số đáng nể: 166 bộ. Có nghĩa là trung bình mỗi tập, nữ chính Queen Of Tears thay đổi khoảng 10 bộ đồ. Kèm theo đó là giày, túi xách, trang sức như vòng nhẫn đồng hồ cũng thay đổi theo.

Tất nhiên quần áo, phụ kiện mà Hong Hae In mặc đều đến từ những nhà mốt xa xỉ. Nhưng món đồ đắt giá nhất trên người cô luôn là đồng hồ, sau đó đến vòng nhẫn khuyên tai. Hae In đã đeo nhiều mẫu đồng hồ của Bvlgari, Cartier, Piaget có giá lên tới cả tỷ đồng.

Vì Queen Of Tears có thời gian quay kéo dài gần một năm mà phần lớn là mùa Đông, nên Hong Hae In có dịp mặc nhiều mẫu áo khoác mùa đông. Dù là áo dáng lửng hay dáng dài, những thiết kế áo khoác đến từ các nhà mốt cao cấp luôn giúp Hong Hae In thêm phần sang chảnh.

Bản thân diễn viên Kim Ji Won đã phải tích cực giảm cân, theo học một khóa phong thái của gia đình tài phiệt để có được thần thái kiêu kỳ, nhẹ nhàng đúng chất con nhà giàu. Nhờ vậy mà cô đã được khen hết lời khi hóa thân làm đại tiểu thư Hong Hae In.