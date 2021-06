Matt Liu chia sẻ dòng caption ngôn tình, hé lộ mối quan hệ hiện tại với Hương Giang?

HHT - Động thái mới nhất của Matt Liu - bạn trai của Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang - trên Instagram khiến fan của cặp đôi này tin rằng hai người vẫn “cơm lành canh ngọt” thay vì đường ai nấy đi như cư dân mạng suy đoán.

Mới đây, Matt Liu cập nhật hình ảnh selfie lên tài khoản cá nhân kèm dòng caption gây chú ý: “Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there” (tạm dịch: Bất cứ nơi nào có em, anh luôn bên cạnh. Bất cứ nơi nào em đi, anh sẽ luôn ở đó).

Tuy tiếp tục vắng bóng Hương Giang trong tấm ảnh nhưng nhiều netizen cho rằng Matt Liu đang ngầm nhắc đến bạn gái thông qua việc trích dẫn lời ca khúc What are words? của Chris Medina. Đặc biệt, chàng CEO người Singapore còn sử dụng hashtag #imy và có thể đó là viết tắt của cụm từ I miss you (tạm dịch: Anh nhớ em).

Chỉ vài dòng lấp lửng nhưng fan của cặp đôi Matt Liu - Hương Giang càng thêm hy vọng hai người vẫn đang hạnh phúc. Có ý kiến cho rằng, chẳng qua thời điểm này họ không muốn thể hiện quá nhiều trên mạng xã hội. Các fan cũng hy vọng Hương Giang sớm comeback sau 4 tháng “ở ẩn”: “Chị Giang đâu rồi anh, đợi quá lâu luôn”, “Hai người còn đang rất hạnh phúc nha. Cái mục moment hôm bữa mới đăng á”...

Cách đây vài ngày, Matt Liu chia sẻ ảnh chụp bó hoa kèm phần quà trên phần Instagram Story. Tuy anh chàng không nói cụ thể nhưng tấm ảnh được chia sẻ trong ngày 21/6 nên nhiều fan đoán rằng đây có thể là quà kỷ niệm 1 năm yêu nhau của cặp đôi.

Hoàng Minh (tổng hợp)