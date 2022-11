Matt Liu hủy theo dõi và xóa toàn bộ ảnh chụp chung, Hương Giang có phản ứng ra sao?

HHT - Mới đây Matt Liu đã chính thức hủy theo dõi cũng như xóa/ ẩn toàn bộ ảnh chụp chung với Hương Giang trên các tài khoản mạng xã hội khiến mọi người vô cùng tò mò xem phản ứng của nàng cựu Hoa hậu chuyển giới quốc tế sẽ ra sao.

Sau hơn hai năm hẹn hò, Matt Liu và Hương Giang đã chính thức đường ai nấy đi. Tuy nhiên, cả hai thông báo sẽ tiếp tục xem nhau như những người bạn, luôn ủng hộ cuộc sống của đối phương. Thời điểm mới chia tay, Matt Liu vẫn chỉ follow mình nàng hậu trên Instagram và giữ lại toàn bộ ảnh hai người chụp chung, không xóa đi như nhiều cặp đôi khác.

Tuy nhiên, mới đây dân tình lại phát hiện ra Matt Liu đã âm thầm hủy theo dõi bạn gái cũ cũng như xóa/ ẩn toàn bộ ảnh sau dòng trạng thái bâng quơ trên Story Instagram: “A person in 2 months can make you feel what a person in 2 years couldn ‘t time means nothing character does…” (tạm dịch: Một người trong 2 tháng có thể khiến bạn nhìn thấy những điều mà một người trong 2 năm không thể. Thời gian không thể quyết định được gì cả nhưng tính cách thì có…).

Trái ngược với động thái của Matt Liu, giọng ca Tặng Anh Cho Cô Ấy vẫn giữ trạng thái im lặng và thể hiện sự tập trung vào công việc. Thậm chí, đêm trước khi Matt Liu đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý, nàng hậu vẫn đi ăn vui vẻ cùng bạn bè tại Mỹ. Bên cạnh đó, đến giờ Hương Giang vẫn tiếp tục theo dõi bạn trai cũ và giữ tất cả hình ảnh của cả hai trên các trang mạng xã hội.