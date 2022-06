Matt Liu ngọt ngào với Hương Giang: "Không từ nào diễn tả được em quan trọng thế nào"

HHT - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang và doanh nhân người Singapore Matt Liu cùng đăng ảnh để kỷ niệm 2 năm hẹn hò, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn.

Hoa hậu Hương Giang và doanh nhân Matt Liu khiến mạng xã hội trở nên nhộn nhịp khi đăng ảnh kỷ niệm 2 năm bên nhau. CEO Matt Liu đăng ảnh tình tứ bên Hương Giang trong căn biệt thự triệu đô với dòng trạng thái cực tình cảm: "Words aren’t enough to express how much you mean to me. Happy 2nd year anniversary". (tạm dịch: "Không có từ nào có thể diễn tả được em quan trọng với anh thế nào, mừng kỷ niệm 2 năm".)

Còn nàng hậu đăng ảnh cùng Matt Liu đi chơi golf và viết: "Tròn 2 năm đánh golf chung với nhau, từ lúc chưa biết chơi golf tới bây giờ đánh vẫn bể như thường kk. 2 years anniversary".

Phía dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ và các sao Việt bình luận chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Siêu mẫu Xuân Lan bình luận: "Này là khen thiệt. Khen thiệt khen. Còn khen gì thì chưa biết nha". "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung xuýt xoa: "Đẹp đôi ghê". Còn cư dân mạng đều mong Hương Giang sẽ sớm là mỹ nhân Việt tiếp theo lên xe hoa về nhà chồng.

Hương Giang - Matt Liu bắt đầu tìm hiểu nhau sau show hẹn hò Người Ấy Là Ai vào tháng 6/2020. Matt Liu có quốc tịch Singapore, kém Hương Giang 3 tuổi, là CEO công ty về lĩnh vực cơ khí, tay chơi hàng hiệu, đam mê siêu xe. Thời điểm mới thành đôi, Matt Liu và Hương Giang dính nghi vấn quen nhau theo kịch bản chương trình để thu hút sự chú ý của công chúng.

Mặc kệ những đồn đoán không hay, Hoa hậu Hương Giang và Matt Liu vẫn kiên trì bên nhau, chăm chỉ phát "cẩu lương", đồng thời lộ nhiều bằng chứng về việc đã dọn về sống chung một nhà.