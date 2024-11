MCK đăng ảnh cởi trần, chia sẻ về "điều tự hào" khi bất ngờ bị réo tên khắp cõi mạng

HHT - Vào tối ngày 5/11, "MCK" cùng nhiều từ khoá được cho là có liên quan đến nam "rapper MCK" trở thành đề tài được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội. Ngay sau đó, rapper MCK bất ngờ chia sẻ Story ẩn ý trên trang instagram cá nhân. Trong đó dòng trạng thái "For my pride" được cộng đồng mạng đặc biệt chú ý.

Tối ngày 5/11, từ khóa “MCK” bất ngờ chiếm sóng mạng xã hội. Không chỉ Facebook, mà TikTok, Threads, và X (tên mới của nền tảng Twitter) cũng chứng kiến lượt tìm kiếm tăng vọt.

Chỉ trong thời gian ngắn, các cụm từ như "MCK show ảnh", "MC chụp ảnh trước gương" là chủ đề được nhắc nhiều và thảo luận, kéo theo vô số phản ứng tương tác từ người dùng trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay sau khi mạng xã hội xôn xao, rapper MCK đã đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên story Instagram - “I wasn’t hiding my meat from the world. I was hiding the world from it” (Tạm dịch: Tôi không giấu kho báu của mình khỏi thế gian. Tôi giấu cả thế gian khỏi kho báu đó). Thế nhưng dòng trạng thái này nhanh chóng biến mất.

Thay vào đó, MCK cập nhật nội dung “Desperate times call for desperate measures” (Tạm dịch: Trong những tình huống khó khăn, cần có những hành động táo bạo hoặc quyết liệt), càng khiến mọi người tò mò về cách nam rapper sẽ xử lý tình huống này.

Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày 6/11, MCK tiếp tục chia sẻ Story với nội dung ảnh tự chụp bản thân trong trạng thái đang cởi trần, mặc nội y, đứng trước gương cùng dòng chữ “For my pride” (Tạm dịch: Vì niềm tự hào của tôi) khiến cộng đồng mạng đặt ra nhiều giả thuyết.

Trong đó, mọi người cho rằng những bàn tán về "cơ thể" của mình làm MCK không thoải mái, dẫn đến loạt chia sẻ ẩn ý này trên instagram vào giữa khuya.

MCK, tên thật là Nghiêm Vũ Hoàng Long, là một rapper trẻ tài năng nổi bật trong làng nhạc Việt hiện nay. Anh liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang, đồng thời giữ vững "chất nghệ" độc đáo của mình. Năm 2023, MCK phát hành album đầu tay "99%", đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Album này nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Apple Music và iTunes Việt Nam, với nhiều ca khúc lọt vào Top trending trên YouTube.

Bên cạnh những thành công trong âm nhạc, rapper MCK cũng từng vướng phải một số ồn ào cá nhân. Trong quá trình hoạt động, nam rapper từng có những phát ngôn và hình ảnh gây tranh cãi, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội. Một số người cho rằng phong cách của nam nghệ sĩ có phần quá thẳng thắn và nổi loạn, dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả.