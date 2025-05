Met Gala 2025: Nghi vấn BLACKPINK hội ngộ, nam idol nào được mong đợi nhất?

"Liệu có bao nhiêu thành viên BLACKPINK sẽ có mặt tại Met Gala 2025?" là câu hỏi được cộng đồng fan K-Pop quan tâm nhất lúc này.

Sáng 4/5, Jennie xuất hiện tại sân bay khởi hành sang New York (Mỹ). Lịch trình này được cho là ngầm xác nhận sự tham dự của giọng ca Mantra tại sự kiện thời trang đình đám nhất trong năm. Jennie là thành viên BLACKPINK có thành tích ấn tượng nhất tại Met Gala, được mời dự 2 năm liên tiếp 2023, 2024.

Rosé là mảnh ghép đầu tiên của BLACKPINK đặt chân lên thảm đỏ Met Gala danh giá vào năm 2021. Chủ nhân bản hit APT. được kỳ vọng sẽ tái xuất tại sự kiện năm nay trong âu phục may đo của Saint Laurent.

Hai ngày trước thềm Met Gala, Rosé được bắt gặp ở Miami (Mỹ). Cô vẫy cờ tại vạch đích cho giải đua F1 Miami Grand Prix. Nữ idol và tay đua Lewis Hamilton - người đồng chủ trì Met Gala 2025 cho thấy mối quan hệ thân thiết, củng cố hy vọng của người hâm mộ.

Louis Vuitton được công bố là thương hiệu đồng tài trợ cho Met Gala 2025. Từ đó, nhiều đại sứ của nhà mốt được phỏng đoán sẽ tới dự sự kiện. Trong đó, những đại diện châu Á nổi bật gồm Lisa BLACKPINK, j-hope BTS, Felix Stray Kids.

Lisa từng có khoảnh khắc tương tác thân thiết với Anna Wintour - "bà trùm" VOGUE và cũng là người phê duyệt danh sách khách mời của Met Gala. Cùng với danh tiếng toàn cầu, sức ảnh hưởng trong ngành giải trí, em út BLACKPINK nhiều khả năng sẽ có mặt ở Met Gala 2025.

Năm ngoái, Stray Kids lập kỷ lục, trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên đặt chân lên thảm đỏ Met Gala, trong trang phục của Tommy Hilfiger.

Tờ Harper's BAZAAR Singapore cho biết Felix Stray Kids là ngôi sao nằm trong danh sách được mong đợi tại Met Gala 2025. Nhiều tin đồn nói rằng có khả năng Felix tái xuất solo tại sự kiện theo lời mời của nhà mốt Louis Vuitton.

Về phần j-hope BTS, nam đại sứ toàn cầu nhiều lần được nhà mốt Louis Vuitton ưu ái. Tuy nhiên, anh hiện đang có lịch trình concert tại Indonesia vào tối 4/5 (theo giờ địa phương). Thông tin này đồng nghĩa với việc anh chỉ có chưa đầy 36 tiếng để bay tới Mỹ dự sự kiện. Việc j-hope có mặt tại Met Gala 2025 được phân tích là không hề khả thi.

S.Coups SEVENTEEN là cái tên khá chắc chắn sẽ có mặt tại Met Gala 2025. Sáng ngày 4/5, nam idol xuất hiện tại sân bay với màu tóc mới, khởi hành sang New York (Mỹ) - địa điểm tổ chức sự kiện.

Ngôi sao sinh năm 1995 được cho là sẽ ra mắt ở cương vị đại sứ toàn cầu của thương hiệu BOSS. Nhà mốt cũng có động thái "úp mở" xác nhận phỏng đoán của người hâm mộ qua các trang mạng xã hội.

Met Gala 2025 sẽ diễn ra vào chiều tối ngày 5/5 (giờ Mỹ) - rạng sáng ngày 6/5 (giờ Việt Nam) với chủ đề Superfine: Tailoring Black Style (tạm dịch: Tinh hoa kỹ nghệ may đo phong cách da màu). Quy định trang phục cho thảm đỏ sự kiện là Tailored for You - thiết kế được “đo ni đóng giày” cho chính người mặc.