Miền Bắc có nắng nóng diện rộng sau mưa, dự báo Hà Nội sẽ trở lại mức hơn 40 độ

HHT - Sau những ngày mưa, mát mẻ, thời tiết miền Bắc sẽ trở lại đúng “chất” mùa Hè với nắng nóng diện rộng, một số nơi có thể có nắng nóng gay gắt. Tại Hà Nội, dự báo nhiệt độ sẽ lại vượt 40 độ C. Đợt nắng nóng sẽ bắt đầu từ thời điểm nào?

Do ảnh hưởng của gió Đông Bắc như đã đề cập trong các bản tin trước, nhiều nơi ở miền Bắc đã và đang có mưa, một số nơi mưa rất to. Dự báo mưa sẽ giảm ở miền Bắc trong ngày mai, 30/5, nhìn chung sẽ chỉ còn mưa rải rác, ít mưa to. Tuy nhiên, do trong thời gian vừa qua trời mưa nhiều nên vẫn cần đề phòng nguy cơ sạt lở, sụt lún đất.

Ngay sau đợt mưa này, thời tiết sẽ “nhắc nhở” ngay rằng dù có những ngày mát mẻ thì đây vẫn đang là mùa Hè. Tức là miền Bắc gần như ngay lập tức sẽ có một đợt nắng nóng, có thể bắt đầu từ ngày 31/5 - 1/6 (thứ Bảy hoặc Chủ Nhật tới).

Theo các mô hình hiện tại thì đây là đợt nóng khá mạnh, khiến nhiệt độ toàn miền tăng đáng kể, một số nơi có thể có nắng nóng gay gắt (nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 37oC trở lên). Dự báo ở Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất (vào buổi trưa và chiều) trong những ngày 1 - 2/6 có thể lên tới 38 - 39oC, là sát hoặc chạm mức nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn mức đó 3 - 4oC hoặc nhiều hơn, trời rất nóng nực.

Có thể thấy là thời tiết ở miền Bắc trong thời gian vừa qua và trong vài ngày sắp tới có sự thay đổi liên tục, đan xen hết nắng nóng rồi lại mưa dông, nhiệt giảm mạnh rồi nhiệt tăng nhanh. Sự thay đổi nhanh chóng như vậy khiến nhiều người dễ bị mệt mỏi, dễ mắc các bệnh đường hô hấp; những người có bệnh nền thì càng khó chịu. Vì vậy, người dân lưu ý theo dõi các bản tin để sắp xếp các kế hoạch hợp lý, bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình.