Miền Bắc đón đợt không khí lạnh sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiệt độ giảm đáng kể

HHT - Theo dự báo, khả năng từ đêm 2/1 một khối không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ giảm đáng kể.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp chuyển biến do tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc.

Cụ thể, từ đêm 2 - 3/1, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét cả ngày với nhiệt độ giảm khoảng 5 - 6 độ C so với hôm nay 1/1. Nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 20 - 22 độ C.

Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên từ ngày 3 - 4/1 có mưa, mưa rào do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Chuyên gia khí tượng đánh giá đợt lạnh này không kéo dài. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 15 - 18 độ, riêng vùng núi Bắc Bộ 12 - 14 độ, núi cao có nơi dưới 8 độ C. Từ ngày 5/1, trời nắng ấm, nhiệt độ tăng trở lại.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 2/1, nhiệt độ tại Hà Nội dao động 17-26 độ, hôm sau giảm còn 16-19 độ, sau đó ban ngày tăng dần lên mức 22 độ C vào thứ Bảy. Sa Pa trong tuần phổ biến 9 - 14 độ, những ngày cuối tuần giảm còn 6 - 11 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định tháng 1/2024 nhiệt độ cả nước cao hơn 1 - 2 độ C so với trung bình nhiều năm. Các đợt không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn nhiều năm; rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng không kéo dài.