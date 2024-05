Miền Bắc đón không khí lạnh khiến thời tiết thay đổi, nhiệt độ giảm sâu

HHT - Một bộ phận không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Bắc Bộ, nắng nóng chấm dứt. Ngày 1/5, nhiều nơi giảm 8-10 độ C so với ngày hôm trước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống nước ta, khiến thời tiết thay đổi rõ rệt. Cụ thể, từ đêm 30/4 đến ngày 1/5, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào kèm dông với lượng phổ biến 15-30mm, có nơi mưa lớn trên 50mm. Mưa xuất hiện sau đợt nắng nóng dài ngày giúp giải nhiệt cho khu vực, nhưng đi kèm với nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 1/5, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ toàn miền Bắc giảm mạnh 8-10 độ C so với một ngày trước, duy trì mức cao nhất 28-31 độ C. Thời tiết chuyển mát trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, chỉ riêng Tây Bắc còn nắng nóng cục bộ 35 độ C.

Cùng lúc, nắng nóng chấm dứt ở Thanh Hóa và Nghệ An, riêng Hà Tĩnh vẫn hứng chịu nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 1/5, phía bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có mưa rào và dông đi kèm nguy cơ tố, lốc và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong khi đó, nắng nóng gay gắt và cực kỳ gay gắt tiếp diễn ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Độ ẩm rất thấp, chỉ khoảng 30-35%.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất vẫn trong ngưỡng 35-38 độ C, có nơi nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Nhận định về El Nino thời gian vừa qua, Trung tâm Dự báo Khí hậu cho biết hình thái thời tiết El Nino của mùa Đông năm 2023 được coi là "mạnh lịch sử". Các nhà dự báo quốc gia cho rằng có khoảng 54% khả năng nó trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Tỷ lệ đó tăng lên so với tháng trước, khi Trung tâm Dự báo Khí hậu cho rằng El Nino năm nay có 35% khả năng nằm trong số những đợt mạnh nhất từ trước đến nay, giống như đợt chúng ta đã chứng kiến vào năm 2015 - 2016 hoặc 1997 - 1998.

Tuy nhiên, El Nino siêu mạnh không nhất thiết là có những tác động cực mạnh như bão, lũ lụt hoặc tuyết rơi dày đặc. Trung tâm Dự báo Khí hậu cho biết: "Mặc dù các hiện tượng El Nino mạnh hơn làm tăng khả năng xảy ra những dị thường về khí hậu liên quan đến El Nino nhưng điều đó không có nghĩa là tác động dự kiến sẽ xuất hiện ở tất cả các địa điểm hoặc có cường độ mạnh".