Miền Bắc giảm mưa và sắp bước vào đợt nắng nóng, nhiệt độ Hà Nội sẽ ở mức nào?

HHT - Mưa dông diện rộng ở miền Bắc bắt đầu giảm, ngay sau đó, nhiều nơi sẽ có nắng nóng. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài mấy ngày và Hà Nội sẽ nóng nhất vào hôm nào, nhiệt độ lên đến bao nhiêu độ C?

Miền Bắc đã có mưa dông diện rộng suốt vài ngày liền. Một số nơi đã có mưa to đến rất to. Tính từ 19h ngày 18/5 đến sáng nay, 19/5, Hà Nội đã có mưa to với lượng mưa ở Trâu Quỳ (Gia Lâm) là 71,8 mm, theo ứng dụng Vrain. Một số nơi khác như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang có mưa rất to, lượng mưa lên tới 160 - 170 mm.

Trong hôm nay, mưa ở miền Bắc giảm dần. Từ mai, nhiệt độ tăng ở toàn miền, nhiều nơi sẽ có nắng nóng hoặc sát mức nắng nóng (nắng nóng là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên, nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn khá nhiều).

Chiều 20/5, nhiệt độ Hà Nội có thể lên đến sát hoặc chạm mức 40oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Đây là sự thay đổi khá lớn so với cùng thời điểm ngày hôm nay, và sự thay đổi nhiệt độ như vậy có thể khiến nhiều người mệt mỏi, đau đầu, thậm chí say nắng, người dân lưu ý tránh ở ngoài trời lâu vào những giờ nắng nóng cao điểm (11 - 16h) nếu có thể.

Trong đợt nắng này, dự báo Hà Nội sẽ nóng nhất vào ngày thứ Tư, 21/5, với nhiệt độ cao nhất vào buổi chiều lên mức 40 - 41oC hoặc hơn. Thời tiết ở phần lớn các tỉnh thành khác ở miền Bắc có hướng thay đổi tương tự. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng vẫn có thể có mưa rào, dông rải rác, chủ yếu vào buổi chiều tối và tối. Đây là kiểu thời tiết thường thấy ở thời điểm này trong năm.

Đợt nắng nóng này không kéo dài, từ ngày 22 - 23/5, nhiệt độ lại giảm.