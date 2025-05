Miền Bắc lại sắp đón mưa dông diện rộng, Hà Nội có thể mưa từ hôm nào?

HHT - Tiết trời đẹp, mát mẻ, khô ráo ở miền Bắc vẫn tiếp tục chứ nắng nóng chưa trở lại. Tuy nhiên, miền Bắc lại sắp đón đợt mưa dông diện rộng, dự báo sẽ kéo dài vài ngày liền. Ở Hà Nội có thể mưa từ hôm nào và mưa trong mấy ngày?

Vào tháng 5 hằng năm, hầu như miền Bắc luôn có nắng chói chang, trời nóng nực. Tuy nhiên, giờ hiện đang gần giữa tháng 5 mà miền Bắc lại có những ngày với tiết trời như mùa Thu giữa mùa Hè: Sáng sớm thậm chí se lạnh, ban ngày có nắng và mát. Đây là kiểu thời tiết rất hiếm có ở miền Bắc vào thời điểm này.

Dự báo trạng thái mát mẻ này sẽ tiếp tục ở miền Bắc trong ngày mai, dù nhiệt độ toàn miền sẽ tăng vài độ C. Chiều 13/5, nhiệt độ Hà Nội có thể lên đến khoảng 32 - 33oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tức là tăng khoảng 3oC so với cùng thời điểm của ngày 12/5.

Nhưng nhiệt độ miền Bắc sẽ chưa tăng trở lại đến mức nắng nóng do miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của các rãnh áp thấp. Đây cũng là lý do khiến miền Bắc sẽ lại có một đợt mưa diện rộng nữa.

Cụ thể, đợt mưa này được dự báo sẽ bắt đầu từ ngày 14/5 (thứ Tư tới) ở toàn miền Bắc. Hà Nội cũng bắt đầu mưa từ thứ Tư, chủ yếu là mưa nhỏ và vừa, tập trung vào chiều tối và tối. Mưa trên toàn miền cũng không phải diễn ra liên tục mà gián đoạn, có lúc là mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Về thời điểm mưa to thì rất khó dự báo vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố và những yếu tố này lại liên tục thay đổi. Tuy nhiên, do trời có thể mưa bất chợt trong đợt mưa kéo dài từ ngày 14 đến 17 - 18/5 nên trong khoảng thời gian này, người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa, nếu thấy dông gió mạnh, sấm sét thì nên trú ngay.