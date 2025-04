Miền Bắc “lấy đà” để tăng nhiệt mạnh, Hà Nội có thể mưa dông vào thời điểm nào?

HHT - Thời tiết ở miền Bắc đang dịu đi một chút, và đó là thời điểm “lấy đà” trước khi bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Do nhiệt độ tăng nhanh, một số nơi có thể có mưa rào và dông. Hà Nội có thể có mưa dông vào những thời điểm nào?

Đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc đang đến gần, dự báo bắt đầu ngay từ ngày mai, 18/4.

Hôm nay, 17/4, thời tiết dịu đi một chút ở nhiều nơi tại miền Bắc do trời có nhiều mây từ ngoài biển vào. Đây được coi như một “bước đệm” để ngày mai bắt đầu nóng.

Chiều mai, nhiệt độ Hà Nội dự báo lên đến 37 - 39oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Sau đó sẽ là liên tiếp 4 ngày liền (19 - 22/4) nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở Hà Nội ở mức 39 - 40oC, thậm chí một vài mô hình còn dự báo nhiệt độ cao hơn, lên đến 42 - 43oC.

Nắng nóng diện rộng khiến các tỉnh thành khác ở miền Bắc có xu hướng tăng nhiệt tương tự, nhưng nhìn chung thì nhiệt độ sẽ thấp hơn Hà Nội một chút, vì ở các thành phố lớn như Hà Nội có nhiều nhà cao tầng, xe cộ… nên thường có nhiệt độ cảm nhận cao hơn.

Trong đợt nắng nóng này, cái nóng chủ yếu tập trung vào buổi trưa và chiều, còn buổi sáng nhiệt độ có thể vẫn ở mức mát (24 - 25oC). Người dân đi học, đi làm sớm nên lưu ý điều này để có trang phục phù hợp với sự dao động nhiệt độ trong ngày.

Đáng chú ý là do sự thay đổi mạnh về nhiệt độ, nhiều nơi ở miền Bắc có thể có mưa rào và dông trong đợt nắng nóng này. Hiện tại, một số mô hình lớn đã dự báo rằng Hà Nội dễ có mưa rào hoặc dông vào các buổi chiều hoặc tối của đợt nắng nóng, tức là từ 18 - 22/4, nhưng mưa có thể xảy ra ở từng khu vực. Vì vậy, người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa, đặc biệt chú ý là cần tìm chỗ trú khi trời có dông gió, tránh đi tiếp trên đường, có thể nguy hiểm.