Miền Bắc rét sớm hơn mọi năm, miền Trung sắp đón đợt mưa lớn kéo dài

HHT - Dự báo từ 4/11, Bắc Bộ sẽ đón đợt rét đầu tiên trong mùa Đông năm nay và đợt rét này đến sớm hơn mọi năm. Miền Trung sắp đón một đợt mưa lớn kéo dài, có địa phương khuyến cáo người dân dự trữ lương thực để ứng phó.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm 3/11, rạng sáng 4/11 không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh xuống Bắc Bộ, kết hợp gió Đông trên cao sẽ gây mưa cho Bắc Bộ. Mưa cùng không khí lạnh sẽ gây rét cho phía Đông Bắc Bộ vào ngày 4/11 và từ ngày 5/11 vùng rét mở rộng ra cả Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ban ngày 20-23 độ C, thấp nhất về đêm và sáng 17-19 độ C, vùng núi cao như Sa Pa, Đồng Văn, Mẫu Sơn dưới 15 độ C.

Đợt rét đầu tiên này sẽ đến sớm hơn trung bình mọi năm từ 4 đến hơn 10 ngày (Trung bình nhiều năm rét xuất hiện từ 8-17/11). Các chuyên gia Khí tượng nhận định đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở Bắc Bộ sẽ xảy ra từ nửa cuối tháng 12. Nền nhiệt trong mùa đông năm nay ở Bắc Bộ sẽ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên vẫn cần đề phòng các đợt rét đậm, rét hại kéo dài cùng nguy cơ về sương muối, băng giá.

Ngoài ra, không khí lạnh tăng cường mạnh cùng gió Đông trên cao và vùng xoáy thấp ở Nam Biển Đông có thể sẽ gây mưa lớn cho Trung Bộ. Lượng mưa trong 2 ngày tới sẽ từ 70-150mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 4/11 vùng mưa lớn sẽ mở rộng dần xuống Bình Định và kéo dài nhiều ngày sau đó.

Ngày 3/11, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công điện yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn có thể kéo dài trong những ngày tới. Địa phương này khuyến cáo người dân dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, pin dự phòng…; kê cao, di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn để tránh ngập lụt; tuyệt đối không chủ quan khi di chuyển và thực hiện tốt các biện pháp ứng phó trong mưa lũ, đặc biệt quan tâm đến người già, trẻ nhỏ.