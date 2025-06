Miền Bắc sắp chuyển gió Bắc và giảm nhiệt, dự báo Hà Nội sẽ tăng mưa dông

HHT - Nắng nóng ở miền Bắc kèm độ ẩm cao gây cảm giác rất oi bức, tuy nhiên đợt nắng nóng này không kéo dài. Miền Bắc lại chuẩn bị chuyển gió và nắng nóng chấm dứt. Ở Hà Nội, nhiệt độ cũng giảm và dự báo mưa dông sẽ nhiều hơn. Hà Nội có thể sẽ giảm nhiệt vào hôm nào và giảm được bao nhiêu độ?

Nhiều tỉnh thành miền Bắc đã có thời tiết nắng nóng kèm độ ẩm cao, tạo ra kiểu nóng oi bức khiến nhiều người thấy rất khó chịu, mệt mỏi. Dù thỉnh thoảng trong ngày cũng có mưa dông rải rác nhưng chỉ những địa điểm có mưa thì nhiệt độ mới giảm một chút, còn những nơi không mưa thì vẫn nóng ngột ngạt.

Nhưng đợt nóng này sắp qua.

Dự báo từ khoảng chiều mai, 9/6, phần lớn miền Bắc sẽ chuyển gió, gió Đông - Đông Nam sẽ được thay bằng gió Bắc (trong ngày gió thay đổi, có khi là Đông Bắc hoặc Tây Bắc), nhiệt độ giảm nhẹ, tuy nhiên một số tỉnh thành vẫn khá nóng vì nhiệt độ có thể vẫn ở sát mức nắng nóng (là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiều).

Tại Hà Nội, trời cũng chuyển gió như trên và có thể có mưa rải rác, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày mai, 9/6, dự báo vẫn ở mức 40 - 41oC, trời vẫn nóng nhưng như vậy đã là giảm khoảng 2oC so với chiều nay.

Sang ngày 10/6, dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội giảm rõ rệt hơn, xuống mức khoảng 36oC. Nắng nóng chấm dứt. Mưa tăng cả về lượng và diện (khả năng là mưa trên diện rộng hơn, mưa kéo dài hơn), có thể có mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối và đêm đến sáng sớm.

Như vậy, từ nay đến ngày 10/6, ở Hà Nội trời lúc nắng lúc mưa, ngày 10/6 thì nhiệt độ giảm. Những lúc thời tiết thay đổi thế này, người dân lưu ý đề phòng mưa lớn bất chợt, gió mạnh, sấm sét.

Hiện tại các mô hình lớn chưa hoàn toàn thống nhất về mức độ giảm nhiệt ở miền Bắc trong ngày 9 - 10/6, nhưng phần lớn các mô hình đã đưa ra dự báo như trên.