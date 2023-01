Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cực mạnh, trời rét đậm kéo dài đến Tết Quý Mão

HHT - Dự báo khoảng chiều tối 15/1, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, sau đó tiếp tục được tăng cường trong những ngày tiếp theo. Đợt không khí lạnh mạnh này có thể gây ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi Bắc Bộ, rét đậm rét hại kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng từ chiều tối 15/1, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta.

Dự báo sau đó, không khí lạnh liên tục được bổ sung nên các tỉnh miền Bắc dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại diện rộng. Riêng khu vực vùng núi cao Bắc bộ như Fansipan, Mẫu Sơn có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Từ đầu mùa Đông đến nay, nhiều khu vực ở vùng núi Bắc bộ đã ghi nhận băng giá và mưa tuyết. Gần nhất, rạng sáng ngày 6/1, trên đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá phủ trắng xóa trên cành cây, tán lá, trải dài từ độ cao 2.900 m lên tới đỉnh 3.143 m.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến đầu tháng 2 sẽ là cao điểm của mùa đông năm nay. Dự báo trong thời gian này, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nơi thấp hơn từ 0,5-1 độ C.

Dự báo trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh từ đêm 15/1, thời tiết miền Bắc nhiều biến động. Trong hai ngày 13-14/1, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng nhanh, trời chỉ còn rét về đêm và sáng, nhiệt độ cao nhất lên 26-28 độ C, thậm chí mức nhiệt có thể lên 31 độ C vào cuối tuần. Từ 15/1, nền nhiệt bắt đầu giảm, từ 16/1, trời chuyển rét đậm.

Thủ đô Hà Nội ngày 13-14/1 trời hửng nắng, nền nhiệt tăng mạnh, nhiệt độ trong ngày dao động từ 18-27 độ C. Từ 15/1, nền nhiệt giảm xuống từ 19-22 độ C. Từ 16/1, trời chuyển rét đậm.

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ nay đến 15/1 trời tạnh ráo. Từ đêm 15-20/1, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có giông, riêng thời kỳ từ đêm 15-17/1, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 16/1 phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.