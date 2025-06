Miền Bắc sắp tăng nhiệt, Hà Nội có thể lại đạt mức nắng nóng đặc biệt gay gắt

HHT - Mưa dông ở miền Bắc có xu hướng giảm dần còn nhiệt độ có xu hướng tăng. Dự báo miền Bắc sẽ đón một đợt nắng nóng mới sau khi áp thấp nhiệt đới/ bão trên Biển Đông tan đi. Hà Nội lại có thể đạt mức nắng nóng đặc biệt gay gắt, và như vậy là trong mấy tuần gần đây, cứ đến cuối tuần là thời tiết Hà Nội lại nóng căng thẳng.

Sau đợt mưa dông giúp nhiệt độ giảm, miền Bắc bắt đầu tạnh ráo dần từ hôm nay, 10/6. Đồng thời, nhiệt độ cũng dần tăng trở lại.

Có thể nói, ở Hà Nội nói riêng và phần lớn miền Bắc nói chung, thời tiết chỉ còn tương đối mát (hoặc đúng hơn là đỡ nóng) được nốt hôm nay. Từ ngày mai, nhiệt độ đã tăng khá mạnh. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời ở Hà Nội vào buổi chiều mai đã có thể lên đến 38 - 39oC, tức là tăng 4 - 5oC so với hôm nay. Các tỉnh thành lân cận có xu hướng tăng nhiệt tương tự.

Những ngày sau đó, nhiệt độ ở miền Bắc duy trì như trên. Thực tế, đã có mô hình dự báo là nhiều tỉnh thành miền Bắc bắt đầu bước vào đợt nắng nóng ngay từ thứ Năm, 12/6 (nắng nóng là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên), tuy nhiên hiện tại các mô hình chưa thống nhất.

Nhưng các mô hình đã thống nhất về dự báo cuối tuần này, ngày 14 - 15/6, đó là miền Bắc sẽ có nắng nóng diện rộng. Đây là thời điểm sau khi áp thấp nhiệt đới/ bão trên Biển Đông có thể đã đổ bộ và/ hoặc tan (dự báo bão tiến đến phía Nam hoặc Đông Nam Trung Quốc) nên trên đất liền nước ta dự báo trời sẽ rất nóng và khô.

Trong ngày 14 - 15/6, Hà Nội có thể có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt (nắng nóng gay gắt là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 37oC đến dưới 39oC, đặc biệt gay gắt là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39oC trở lên), mà nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiều, gần như chắc chắn vượt “mốc” 40oC. Người dân nên tránh ở ngoài trời lâu vào lúc nắng nóng nhất (11 - 16h) nếu có thể, ngoài ra nên uống nước đều đặn, nếu ra ngoài nên che chắn nắng cẩn thận.