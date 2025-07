Miền Bắc tăng nhiệt nhanh do bão số 2 ở Biển Đông, Hà Nội sẽ lên bao nhiêu độ?

HHT - Đợt mưa dông ở miền Bắc có thể kéo dài hơn những dự báo ban đầu. Nhưng các mô hình đã đưa ra một dự báo khá bất ngờ: Sau đợt mưa dông này, miền Bắc bỗng có nắng nóng với nhiệt độ tăng mạnh, như một kiểu thời tiết hoàn toàn đối lập. Ở Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận dự báo là hơn 40 độ C. Cụ thể hôm nào ở miền Bắc có thể nắng nóng như vậy?

HHT - Ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn đang mưa. Dự báo ngày mai Hà Nội vẫn có mưa, có thể mưa to, và nhiệt độ tiếp tục giảm. Đợt mưa kéo dài này ở miền Bắc - khá khác lạ vào thời điểm tháng 6, tháng 7 - bao giờ mới kết thúc?

HHT - Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc đã có mưa to đến rất to, và đợt mưa diện rộng này chưa kết thúc. Dự báo mưa lớn vẫn tiếp diễn trong vài ngày tới. Ngày mai, 1/7, ở Thủ đô Hà Nội có thể có mưa to, nhiệt độ giảm.