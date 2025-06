Minh Khắc mừng sinh nhật đặc biệt cùng dàn thí sinh Mister Supranational 2025

HHT - Minh Khắc là đại diện Việt Nam tranh tài tại Nam vương Siêu quốc gia (Mister Supranational) 2025. Anh dừng chân ở Top 10 chung cuộc và đã có những khoảnh khắc mừng sinh nhật cùng các thí sinh.

Minh Khắc có màn thể hiện khá ấn tượng tại Chung kết Nam vương Siêu quốc gia (Mister Supranational) 2025. Trên sân khấu, anh nổi bật với phong thái lịch lãm cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Minh Khắc lần lượt được xướng tên vào Top 20 và Top 10, đáng tiếc, anh không được gọi tên vào Top 5, khiến nhiều người xem tiếc nuối. Tuy nhiên, đây là thành tích đáng khen đối với Minh Khắc khi anh chỉ có khoảng 2 tuần để sắp xếp mọi việc trước khi lên đường thi Nam vương Siêu quốc gia 2025.

Dù “chạy đua với thời gian” nhưng Minh Khắc có sự chuẩn bị công phu cho cuộc thi. Anh vừa hoàn thành các lịch trình công việc, vừa tập luyện để có được hình thể săn chắc hơn, đồng thời lên nhiều kế hoạch để quảng bá văn hóa Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Nói về việc vào Top 10 Nam vương Siêu quốc gia 2025, Minh Khắc chia sẻ: “Tôi khá tiếc khi không tiến sâu hơn nhưng tôi tự hào vì những nỗ lực và những điều mình đã làm được. Tôi nghĩ rằng kết quả này là một khởi đầu mới, một cột mốc mới để tôi tiếp tục hành trình truyền cảm hứng của mình.”

Trước đêm Chung kết, Minh Khắc từng cho biết sẽ trình diễn tại Chung kết Nam vương Siêu quốc gia 2025 không phải với khát khao danh hiệu, mà là với trái tim tràn đầy lòng biết ơn.

Đặc biệt, đúng 0 giờ sáng 28/6 (giờ địa phương), Minh Khắc được các thí sinh tổ chức sinh nhật bất ngờ ngay trước thềm đêm Chung kết. Đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc và kỷ niệm khó quên của anh tại cuộc thi năm nay.

Minh Khắc sở hữu chiều cao 1m83 với phong cách lịch lãm, lãng mạn mang đậm chất quý ông hiện đại. Anh từng là Á quân The Next Gentleman và Á vương Man of The Year 2022, là một trong những gương mặt nổi bật và đa tài của làng giải trí Việt Nam. Anh là người mẫu, influencer, nhà sáng tạo nội dung, doanh nhân và là một trong những MC nam đắt show hiện nay.