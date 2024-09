Miss Cosmo 2024: Hoa hậu Xuân Hạnh tiếp tục lọt Top 5 sau show thời trang Hello Cosmo

HHT - Chuyên trang Sash Factor đánh giá Hoa hậu Xuân Hạnh có màn thể hiện xứng đáng lọt Top 5 trong show thời trang “Hello Cosmo From Vietnam”, trong khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2024.

Sau thời gian tạm dời do ảnh hưởng của bão, show thời trang Hello Cosmo From Vietnamđã diễn ra, mang đến cho người yêu thời trang một show diễn mãn nhãn. Giữa khung cảnh Đảo Khê Cốc - địa danh thuộc danh thắng Tràng An, Ninh Bình, 59 thí sinh Miss Cosmo 2024 đã đưa những thiết kế ấn tượng lên sàn diễn, tôn vinh Việt Nam thông qua thời trang và nghệ thuật.

Chuyên trang Sash Factor đã có BXH đánh giá 15 thí sinh có màn thể hiện xuất sắc nhất trong show diễn này, Hoa hậu Xuân Hạnh được xếp ở vị trí thứ 4. Đứng đầu là đại diện đến từ Indonesia, người đẹp được được fan nhan sắc quốc tế đánh giá rất cao sau các phần thi phụ.

1. Miss Cosmo Indonesia Ketut Permata Juliastrid Sari.

2. Miss Cosmo Colombia Maria Alejandra Salazar Rojas.

3. Miss Cosmo Dominican Republic (Cộng hoà Dominican) Heather Nuñez.

4. Miss Cosmo Vietnam Bùi Thị Xuân Hạnh.

5. Miss Cosmo Philippines Maria Ahtisa Manalo.

6. Miss Cosmo New Zealand Franki Russell.

7. Miss Cosmo Cambodia (Campuchia) In Leakena.

8. Miss Cosmo Peru Romina Lozano Saldana.

9. Miss Cosmo India (Ấn Độ) Rajashree Dowarah.

10. Miss Cosmo Japan (Nhật Bản) Chika Mizuno.

11. Miss Cosmo Chile Anita-María Pascal Rojas Zuñiga.

12. Miss Cosmo Mexico Melody Murguia.

13. Miss Cosmo Brazil Cristielli Monize Camargo.

14. Miss Cosmo Hong Kong Trinity Lo.

15. Miss Cosmo Ukraine Anastasiia Panova.

Sau Ninh Bình, điểm đến kế tiếp của Miss Cosmo 2024 là Đà Lạt, Lâm Đồng. Tại đây, các thí sinh sẽ tham gia trình diễn trang phục áo dài của NTK Trung Đinh trong sự kiện Best Of Vietnam Exhibition.