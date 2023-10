Miss International 2023: Nàng hậu thân thiết với Phương Nhi rất giống một Á hậu nước ta

HHT - Sau những phần tranh tài căng thẳng, 9 người mẫu chính thức bước vào đêm Chung kết The New Mentor 2023 để tìm ra ngôi vị cao nhất. Là super mentor duy nhất không thắng bất kỳ vòng thi nào, liệu siêu mẫu Lan Khuê có lật ngược tình thế ở phút chót?

HHT - Vì lý do thời tiết xấu, phần thi Best in Swimsuit của Miss Grand International 2023 đã phải dời lại muộn hơn 2 tiếng. Trình diễn dưới trời mưa, các cô gái vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần thi dù không ít thí sinh bị trượt ngã do sàn quá trơn.