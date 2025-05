Miss World 2025: Netizen so sánh phần thi đối đầu của Ý Nhi và đại diện Thái Lan

HHT - Phần thi Head 2 Head Challenge (Đối đầu) là một trong những phần thi phụ rất đặc biệt của Miss World, và luôn nhận được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp.

Phần thi phụ Head 2 Head Challenge của Miss World 2025 tiếp tục được chia theo các cụm châu lục. Ngày 21/5, dàn thí sinh thuộc cụm châu Á và châu Đại Dương đã chính thức bước vào phần thi quan trọng này.

Hoa hậu Ý Nhi mang dự án nhân ái Hành trình Trái tim và Khối óc (Heart To Head) đến Miss World lần thứ 72. Thông qua dự án, Ý Nhi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ công sức để giúp tu sửa những ngôi trường, đồng thời trao tặng những tủ sách bổ ích cho các em học sinh ở những vùng khó khăn, thiếu thốn điều kiện đến trường.

Trình bày phần thi này trước Ban Giám khảo, Hoa hậu Ý Nhi thể hiện sự vui tươi, rạng rỡ. Với tính chất của dự án, đây được nhận xét là biểu cảm hợp lý, gây ấn tượng tốt với người nghe. Ý Nhi chia sẻ:

"...Dù được đến trường là một đặc ân, không phải đứa trẻ nào cũng có được đặc ân đó - đặc ân để tin vào một nền giáo dục công bằng. Sách không chỉ để đọc, mà còn là cách tuyệt vời và dễ tiếp cận để khám phá thế giới, để thấy thế giới đẹp đến nhường nào.

Đó là lý do tại sao tôi chọn vùng sâu vùng xa của Việt Nam làm nơi bắt đầu cho hành trình của mình - để thuyết phục từng đứa trẻ rằng ước mơ của các em là xứng đáng, rằng các em có quyền lựa chọn tương lai của mình và tận dụng giáo dục để trở thành người mà các em mong muốn.

Cho đến nay, dự án của tôi đã xây dựng hơn 20 tủ sách cộng đồng trên khắp Việt Nam. Nếu tôi có vinh dự trở thành Hoa hậu Thế giới tiếp theo, tôi mong muốn lan tỏa dự án này rộng khắp hơn nữa. Và ngay cả khi không đạt được danh hiệu đó, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hết mình, mang theo ước mơ và tương lai của Heart to Head..."

Khác với biểu cảm của Ý Nhi, đại diện Thái Lan là Hoa hậu Opal có cách trình bày nhẹ nhàng, sâu lắng, người đẹp mang đến Miss World 2025 dự án mang tên Opal for Her, giúp đỡ nữ giới có hoàn cảnh khó khăn không may bị ung thư vú.

Hai phần thi với hai nội dung mang tính chất khác nhau, việc so sánh hai người đẹp của một số netizen được cho là không hợp lý. Chưa kể, Opal có kinh nghiệm tốt hơn Ý Nhi vì đã từng tham gia đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh là Miss Universe 2024 và xuất sắc lọt Top 5 chung cuộc.

Sau phần thi của thí sinh cụm châu Á và châu Đại Dương, Hoa hậu Ý Nhi và đại diện Thái Lan đều được phần lớn netizen dự đoán sẽ lọt vào vòng tiếp theo.