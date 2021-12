Missosology tung BXH Miss Universe 2021 lần đầu, vị trí của Á hậu Kim Duyên gây tranh cãi

HHT - Sau khi hoàn thành xong phần thi thuyết trình Dự án Nhân ái, phần thi đối đầu Head To Head Challenge và ghi hình Dances of The World trên đường phố Puerto Rico, các người đẹp của Miss World 2021 đã có buổi tiệc tối vô cùng sôi động. Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy đính hoa xuyên thấu tuyệt đẹp.