Miu Lê thừa nhận tham lam, muốn MV mới thành công hơn "Vì mẹ anh bắt chia tay"

HHT - Ra mắt MV "Cô Đơn Đã Quá Bình Thường" sau 1 năm rực rỡ với "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay", Miu Lê lựa chọn khai thác nỗi cô đơn dưới góc nhìn hiện đại, ở một khía cạnh tích cực hơn.

MV Cô Đơn Đã Quá Bình Thường mở đầu bằng hình ảnh iconic của Miu Lê - vai diễn của cô trong phim điện ảnh Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Sau khoảnh khắc ấy, nữ ca sĩ lập tức bị bủa vây bởi cảm giác mệt mỏi xen lẫn trống rỗng, thẫn thờ. Lựa chọn đi đến một bờ biển, Miu Lê nhanh chóng “hoà tan” vào cuộc sống của những người dân làng chài, dần tìm được cảm hứng trở lại.

Sản phẩm lần này của Miu Lê tập trung vào những khung hình mộc mạc, tươi sáng của cuộc sống miền duyên hải. Từ nếp sống lao động tất bật; đến bữa cơm bình dị trên tàu đánh cá, hay khoảnh khắc cùng mọi người trở về đất liền trong ánh hoàng hôn...

Đặc biệt, với dàn “đồng ca” ở cuối MV, Miu Lê tiết lộ đó là phân cảnh “một phát ăn ngay”: “Cảnh mọi người cùng nhau hát câu "Cô Đơn Đã Quá Bình Thường" là cảnh quay mà Miu Lê thích "nhất của nhất" trong toàn bộ MV. Quá trình quay vất vả vì rất khó để khẩu hình miệng của từng người có thể đồng đều như vậy. Miu đã… lừa các cô chú rằng đây chỉ là diễn tập chứ chưa quay chính thức. Sau đó, tự mình cũng có những biểu cảm khác biệt với những cảnh quay hỏng trước đó để tạo ra sự bất ngờ, tự nhiên cho tất cả mọi người”.

Cô Đơn Đã Quá Bình Thường cũng đánh dấu màn hội ngộ của Miu Lê và nam nhạc sĩ Only C sau nhiều năm. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô nhận được bản demo ca khúc từ Only C cách đây 4 năm trước. Nam nhạc sĩ đã viết riêng ca khúc này cho Miu Lê, vì “anh OnlyC là người đã quá hiểu về con người cũng như cuộc đời của Miu. Nên toàn bộ bài hát lẫn lyrics đều được viết dựa trên chính câu chuyện của mình”.

Bên cạnh đó, Miu Lê từng quay xong một MV cho Cô Đơn Đã Quá Bình Thường. Tuy nhiên, sau khi xem lại thành phẩm, Miu Lê vẫn cảm thấy ý tưởng concept chưa phải là cái mình muốn thể hiện. Miu cùng ê-kíp quyết định "xây" lại câu chuyện và thực hiện một MV mới hoàn toàn.

Tại sự kiện ra mắt, Miu Lê thẳng thắn thừa nhận tham vọng muốn "Cô đơn đã quá bình thường" sẽ thành công hơn bản hit 100 triệu view "Vì mẹ anh bắt chia tay".