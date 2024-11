Mới nhất về "XO, Kitty" mùa 2: Ghi hình ở Seoul, vô tình làm lộ cái kết?

HHT - Một đoạn video hé lộ một cảnh quay của “XO, Kitty” mùa 2 khi đoàn làm phim ghi hình ở Seoul (Hàn Quốc) đang gây xôn xao MXH. Theo đó, Kitty đã nắm tay một chàng trai và khiến “con thuyền” này bỗng chốc trở thành “chiến hạm”.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Lên sóng Netflix vào năm ngoái, XO, Kitty là phần phim ngoại truyện của phim teen đình đám To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy). Nhân vật chính của XO, Kitty không còn là Lara Jean mà là cô em gái út của cô ấy - Katherine Song Covey, hay được gọi là Kitty (Anna Cathcart). Lần này, Kitty không còn là “bà mối” cho mối tình đẹp của chị gái mà chính cô sẽ lên đường đi tìm tình yêu của riêng mình.

Câu chuyện của XO, Kitty bắt đầu với việc Kitty xách vali sang Hàn Quốc để theo học một trường tư thục ở đây. Đây là ngôi trường năm xưa nơi mẹ của Kitty đã từng theo học, cũng là nơi mà hiện tại Dae (Choi Min Yeong) - bạn trai của Kitty đang học. Trước nay, Kitty và Dae duy trì mối quan hệ yêu xa, nay Kitty quyết định kéo mọi thứ gần lại.

Tuy nhiên, thực tế khác xa với những gì Kitty đã dự kiến, cô nhanh chóng nhận ra rằng tình yêu đời thực không hẳn sẽ chính xác như những gì thể hiện qua FaceTime và tin nhắn. Xuyên suốt XO, Kitty mùa 1, khán giả đã chứng kiến Kitty kết thúc chuyện tình với Dae, thấy tim rung rinh với cô bạn Yuri (Kim Gia). Và để tình yêu thêm phần hỗn loạn, Min Ho (Lee Sang Heon) đột ngột tỏ tình với Kitty.

Mùa 1 XO, Kitty như một chuyến tàu lượn siêu tốc với rất nhiều bước ngoặt và kết thúc trên một vòng đu quay lãng mạn lửng lơ mà chưa biết ai sẽ đáp đất cùng nhau. Do đó rất nhiều khán giả mong đợi phim sớm có phần 2 và cho biết cuối cùng con tim của Kitty sẽ đi về đâu.

Netflix chính thức “bật đèn xanh” cho mùa 2 của XO, Kitty vào ngày 14/6/2023, bộ phim chính thức được sản xuất vào ngày 15/4/2024, và dựa vào một số loạt ảnh của dàn diễn viên, nhiều fan suy luận phim đã kết thúc ghi hình vào giữa tháng 6/2024. Dàn diễn viên của mùa 2 bổ sung thêm những gương mặt mới là: Audrey Huynh (Wyrm), Sasha Bhasin (Brave The Dark) và Joshua Lee (Gangnam Project).

Mới đây, một đoạn video được một người xem ghi hình lại cho thấy đoàn làm phim XO, Kitty tiến hành quay phim ở Seoul (Hàn Quốc). Trong video, Anna Cathcart đang diễn cùng với một chàng trai mặc áo đỏ mà nhiều fan nhận ra đó là Choi Min Yeong. Kitty ngập ngừng bước về phía Min Ho, và khi anh chàng chìa tay ra thì Kitty bước hẳn tới nắm lấy tay Min Ho.

Đoạn video này đã khiến hội “chèo thuyền” Kitty - Min Ho vô cùng phấn khích. Một số vẽ ra kịch bản rằng sau kết thúc của mùa 1, Kitty và Min Ho đã có khoảng thời gian ngắn riêng tư khi ở Mỹ, sau đó cả hai quay trở lại Hàn Quốc tiếp tục kỳ học mới với những biến chuyển tình cảm mới. Quay trở lại trước đó, ở đoạn video giới thiệu XO, Kitty mùa 2, nhiều fan chỉ ra rằng Netflix để Kitty và Min Ho cùng giới thiệu cho thấy “manh mối” đây chính là lựa chọn cuối cùng của trái tim Kitty.

Dĩ nhiên một đoạn video cũng chưa thể kết luận đó là cái kết của XO, Kitty mùa 2, nhưng nó đã cho các fan của Kitty và Min Ho “một tia hy vọng”, tạm thời biến “con thuyền” này trở thành “chiến hạm”.

Hiện Netflix vẫn chưa công bố ngày phát hành chính thức của mùa 2. Mùa 1 gồm 10 tập đã phát sóng trọn bộ trên Netflix.

Một số bình luận của netizen:

“OMG. Tôi vui quá trời!!! Thuyền Kitty và Min Ho cập bến đi thôi!!!”

“Min Ho và Kitty!!! Có thế chứ!!!”

“Hóng mùa 2 quá rồi!”

“Tui chưa coi mùa 1 mà thấy cảnh này tim cũng rung rinh sao đó, không lẽ giờ tui đi coi?”

“Trời ơi, cảnh này dễ thương quá trời ơi. Mùa 2 khi nào thì chiếu?”

“Tôi thích Yuri nhưng tôi không nghĩ Kitty và Yuri nên ở bên nhau, vì như thế sẽ buộc Yuri phải chia tay với cô bạn gái đáng yêu của mình. Vậy nên, Min Ho là lựa chọn tốt nhất.”