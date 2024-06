Mối quan hệ giữa Hà Trần và Tùng Dương hiện ra sao sau bình luận "No shame"?

HHT - Sau bình luận "No shame" gây tranh cãi trong một bài đăng của ca sĩ Tùng Dương, Hà Trần cho biết đó chỉ là hiểu lầm và nữ ca sĩ đã liên hệ với đàn em để giải thích.

Trong sự kiện giới thiệu live concert kỷ niệm 30 năm ca hát, Hà Trần đã có dịp lên tiếng giải thích cụ thể về tranh cãi xoay quanh bình luận "no shame" cách đây không lâu. Nữ ca sĩ cho biết không hề có ý định nhắc đến Tùng Dương mà chỉ đang muốn trêu Trấn Thành với ý nghĩa "không hổ thẹn, không ngượng". Đồng thời nữ ca sĩ cũng chia sẻ khi muốn chê người khác, mọi người thông thường sẽ dùng cụm dùng shame on you hoặc shameless (không biết xấu hổ) chứ không dùng no shame.

Nói về mối quan hệ hiện tại với ca sĩ Tùng Dương sau vụ việc, giọng ca Những Con Sông Ngón Tay giải thích đây chỉ là hiểu lầm. Nữ ca sĩ vẫn đang chờ phản hồi từ Tùng Dương. "Dương có lẽ là bị hiểu lầm, mà không phải hiểu lầm mà hiểu quá sai và một số bộ phận khán giả cũng đưa đẩy câu chuyện đấy theo một hướng không tích cực. Hà có gọi, nhắn tin cho Tùng Dương nhưng Dương chưa phản hồi, có lẽ Dương cũng đang bận với việc riêng của Dương. Hai chị em chưa có nói chuyện lại với nhau sau việc đó. Hà cũng để tin nhắn lại rồi, lúc nào rảnh thì Dương trả lời tin nhắn lại thôi..." - diva Hà Trần chia sẻ.

Trước ồn ào đáng tiếc này, Hà Trần cũng gửi lời xin lỗi đến Trấn Thành. Nhân đây, nữ ca sĩ cũng "lấp lửng" về vai trò của MC Trấn Thành - một người đồng nghiệp, một người hâm mộ âm nhạc từ lâu của nữ ca sĩ trong live concert sắp tới. Tuy nhiên, sự kiện sắp tới không có sự đồng hành của Tùng Dương - giọng ca từng gắn bó nhiều năm với nữ ca sĩ.

Cách đây không lâu, ca sĩ Tùng Dương có chia sẻ đoạn clip cover ca khúc Sau Lời Khước Từ. Bên cạnh những bình luận dành lời khen cho phiên bản cover đầy cảm xúc, cư dân mạng lại xôn xao trước phản ứng của diva Hà Trần khi nữ ca sĩ nhắc tên tài khoản cá nhân Trấn Thành kèm dòng bình luận "No shame".

Nhiều khán giả bày tỏ sự khó hiểu trước hành động của nữ diva, từ đó tạo nên tranh cãi. Sau hai ngày, ca sĩ Tùng Dương đã có phản hồi về sự việc với tâm trạng khá buồn bã và bức xúc. "Thật ra với một bài hát mà đã có ít nhất 5, 7 version nhiều đồng nghiệp đã cover rồi thì chắc cũng không cần phải suy nghĩ và bình luận nặng nề thế đâu nhỉ? Mỗi 1 version mang 1 màu sắc khác nhau cho tác phẩm, càng đông càng vui có gì đâu sao chị Hà lại nặng lời như thế?" - nam ca sĩ bình luận.