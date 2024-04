Món đồ làm đẹp này thần diệu cỡ nào mà nữ chính “Queen Of Tears” luôn mang theo?

HHT - Kim Ji Won tiết lộ rằng có ba thứ cô luôn mang theo người, trong đó có một bảo bối làm đẹp cực kỳ thần diệu giúp nữ chính "Queen Of Tears" sở hữu làn da đẹp như mơ. Bạn nghĩ đó là gì?

Khi xem phimQueen of Tears, nhiều khán giả đã so sánh vai diễn con nhà giàu mà Kim Ji Won thể hiện trong phim này với The Heirs ra mắt cách đây 10 năm. Và ai cũng ngạc nhiên khi Kim Ji Won nhìn chẳng già đi chút nào, thậm chí hiện giờ nữ diễn viên nhìn còn xinh đẹp thu hút hơn. Vì thế, khán giả rất tò mò về bí quyết chăm sóc sắc đẹp của Kim Ji Won, nhất là phương pháp dưỡng da để có được làn da căng bóng mịn màng.

Mới đây, khi thực hiện bộ ảnh cho tạp chí Cosmopolitan ấn bản Hàn Quốc, Kim Ji Won đã tiết lộ ba vật bất ly thân của cô. Thứ nhất là tai nghe vì Kim Ji Won không muốn gây tiếng ồn ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai là thỏi son dưỡng môi vì khi không làm việc, Kim Ji Won không trang điểm mà chỉ dùng dưỡng môi. Thứ ba là một vật được Kim Ji Won gọi là “bàn tay yêu tinh” giúp chăm sóc da cực tốt.

Thì ra đây là một viên đá thạch anh hồng có hình trái tim dẹt, còn được gọi là đá guasha. Viên đá có tác dụng massage da mặt cực tốt, giúp kích thích máu lưu thông để da khỏe mạnh hơn, giúp cho da săn chắc, tăng độ đàn hồi nên hạn chế dấu hiệu lão hóa.

Cách sử dụng đá guasha rất đơn giản, bạn chỉ cần miết nhẹ nhàng da mặt theo chiều từ dưới cằm lên trên, miết ngang trán, từ sống mũi sang hai bên tai hoặc vòng quanh khuôn mặt. Nhớ là chỉ dùng lực thật nhẹ thôi để da được mát xa đúng cách nhé. Vì đá guasha dễ mua, giá cả không đắt đỏ nên bạn muốn “cheap moment” với Kim Ji Won cũng rất dễ.

Kim Ji Won kể rằng cô mang theo viên đá này đi khắp mọi nơi, rảnh lúc nào là sẽ tự mát xa mặt cho mình lúc đó. Khi nghỉ giữa các cảnh quay cũng vậy, Kim Ji Won sẽ vừa tập kịch bản vừa dùng đá guasha để da mặt khỏe khoắn hơn, nhất là quá trình quay phim cần trang điểm thường xuyên nên nữ diễn viên càng chăm dưỡng da.