MONO nhập vai chàng thợ may lãng tử, ôm ấp ảo mộng tình yêu trong MV “Waiting For You”

HHT - MONO đã phát hành chính thức MV cho ca khúc "Waiting For You" - bản hit đang “làm mưa làm gió” trên khắp các trang mạng xã hội gần đây.

Trong những hình ảnh "nhá hàng" MV Waiting For You, MONO từng khiến không ít khán giả bất ngờ với ngoại hình lãng tử cùng mái tóc dài khác lạ. Theo đó, MV Waiting For You phần nào đáp ứng thị hiếu khán giả trẻ khi mang hơi thở retro của những thước phim Hồng Kông thập niên 80 - 90.

MV Waiting For You bắt đầu từ mối quan hệ thanh mai - trúc mã giữa MONO và cô bạn hàng xóm. MONO hóa thân thành một chàng thợ may si tình và có nhiều kỷ niệm đẹp khi bên cạnh cô bạn thân đam mê diễn xuất. Sau nhiều sản phẩm thành công, "nàng thơ" của "chàng thợ may" MONO dần nổi tiếng. Anh chàng cũng quyết định sẽ tỏ tình cô nàng ngay buổi họp báo, thế nhưng sững sờ nhận ra thanh mai trúc mã của mình đã có người yêu.

Tuy là một MV có nhiều yếu tố điện ảnh, nhưng Waiting For You không khiến người xem bị "ngộp" bởi những tình tiết kịch tính. Tân binh Gen Z nhận được nhiều lời khen từ khán giả bởi sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu trong từng sản phẩm, mang đến những thước phim mãn nhãn với lối kể chuyện khá đơn giản, nhẹ nhàng. Một trong những phân cảnh được khán giả yêu thích chính là khoảnh khắc cả hai khiêu vũ dưới mưa và trao nụ hôn đầy cảm xúc.

Trước đó, phiên bản audio của Waiting For You đăng tải trên YouTube đã thu về hơn 51 triệu lượt xem với gần 400 nghìn lượt thích. Ca khúc từng vươn lên Top 1 Trending YouTube Việt Nam và có mặt trong BXH Top 100 video nhạc hàng đầu thế giới trên nền tảng YouTube ở vị trí #29.