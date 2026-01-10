"Mood swing" là gì và cách để teen đối phó với tâm trạng thay đổi thất thường

HHTO - Tưởng chừng như là những trạng thái cảm xúc bất chợt thông thường, tuy nhiên, “mood swing” có thể dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường teen không thể xem nhẹ.

Biểu hiện không thể xem thường

“Mood swing” là tên gọi của tình trạng tinh thần và cảm xúc thay đổi nhanh chóng đột ngột. Chẳng hạn như tâm trạng đang vui bỗng trở nên tiêu cực và năng lượng cũng tan biến bất ngờ.

Thông thường, những dao động tâm lý là điều hoàn toàn bình thường ai cũng từng gặp phải. Nhưng trạng thái này có thể kéo dài thường xuyên và gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống khiến bạn trẻ không thể xem thường.

Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, “mood swing” là một trạng thái tâm lý rất phổ biến và là kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau. Đối với teen, nguyên nhân có thể đến từ những thay đổi tâm lý ở tuổi dậy thì, ảnh hưởng của kỳ kinh nguyệt, áp lực và thiếu ngủ.

Tuy nhiên, “mood swing” đôi khi cũng là dấu hiệu của những bệnh tâm lý nghiêm trọng như rối loạn trầm cảm, rối loạn lưỡng cực,...

Bạn Trần Quế Hương (sinh năm 2007, TP.HCM) chia sẻ: “Mình cũng đã từng trải qua cảm giác mood swing, đặc biệt là trong các mối quan hệ bạn bè, gia đình và tình cảm. Mình nghĩ nó chủ yếu xuất phát từ mình và đối phương mỗi khi có mâu thuẫn. Chẳng hạn như mình vừa bực mình, khó chịu khi đối mặt với tình huống đó vừa cảm thấy thông cảm và thấu hiểu khi đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Rồi đột ngột những buồn giận của mình cũng tan biến.”

Ảnh: NVCC.

“Mình cũng đã từng thỉnh thoảng đối mặt với trạng thái mood swing, từ trạng thái vui cười chuyển sang trạng thái buồn rầu, hững hờ hoặc có thể khóc vì những suy nghĩ gợi nên những điều không vui. Mỗi khi như vậy, mình hay ở một mình, cần thời gian để bình tĩnh lại. Thỉnh thoảng, sau khi khóc xong, mọi thứ sẽ dần ổn định lại như ban đầu”. Trần Tuấn Anh (sinh năm 2008, TP.HCM) tâm sự về giai đoạn đối mặt với "mood swing".

Ảnh: NVCC.

Cách để đối phó với tâm trạng thay đổi bất thường

Biện pháp quan trọng nhất để cải thiện sức khỏe tinh thần là quan tâm đến chế độ ăn uống. Một số thực phẩm có thể giúp Gen Z cân bằng “mood” là protein chứa ít chất béo vì chúng cung cấp hàm lượng dopamine và norepinephrine - yếu tố tác động trực tiếp đến động lực, niềm vui của con người. Sự đa dạng các loại quả, rau củ tươi cũng giúp bổ sung đầy đủ chất xơ và khoáng, giúp nâng cao tinh thần.

Dù lịch trình học tập và làm việc bận rộn, teen cũng đừng “lơ là” tầm quan trọng của giấc ngủ. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài có thể dẫn đến căng thẳng và dễ cáu giận. Ngược lại, một giấc ngủ đủ và chất lượng sẽ giúp bộ não “xử lý” những tín hiệu cảm xúc hiệu quả hơn, tâm trạng cũng trở nên thêm nhẹ nhàng.

Quế Hương “tiết lộ” cách để bản thân lấy lại trạng thái cân bằng: “Mình cũng từng cố ép bản thân làm việc khác để không phải nghĩ về cảm xúc hiện tại nữa, cũng như tránh overthinking. Ngoài ra, mình cũng hay tâm sự với bạn bè xung quanh, nói ra những suy nghĩ và quan điểm chân thành nhất của bản thân để giải tỏa”.

Ngoài ra, việc thường xuyên tập thể dục không chỉ tác động đến sức khỏe thể chất mà còn cải thiện tâm lý của teen đáng kể. Dành thời gian để vận động, chạy bộ sau thời gian học tập vất vả vừa giúp giải toả căng thẳng, vừa là phương pháp hiệu quả để chính bạn trẻ có thể tìm lại niềm vui khi được chăm sóc bản thân.

Ngày nay, không chỉ riêng gì thể chất, sức khỏe tinh thần cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, để “nắm bắt” được cảm xúc của chính mình, teen cũng nên chủ động thường xuyên làm những bài kiểm tra tâm lý được khuyến cáo để có thêm cái nhìn sâu sắc và chính mình cũng như có thể tìm phương pháp thăm khám với các chuyên gia cho tình trạng của bản thân.