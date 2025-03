Một phụ nữ Việt Nam sinh con trên xe cấp cứu ở Hàn sau khi bị 13 bệnh viện từ chối

HHT - Như quả quýt lúc ngọt lúc chua, "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Một Quả Quýt" (When Life Gives You Tangerines) thổi vào mạch phim và từng lời thoại những sắc - hương - vị chân thực, ấm áp và đôi khi là đắng ngắt.